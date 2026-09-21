"Это самый сложный из международных конфликтов": Вэнс озвучил ожидания от встречи Трампа с Зеленским в США. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война России против Украины – это самый сложный из всех международных конфликтов, к решению которых привлечен Вашингтон. Он ожидает, что встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке обеспечит значительный прогресс вего урегулировании.

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По словам вице-президента, лидеры пообщаются с глазу на глаз 22 или 23 сентября. Об этом Вэнс сказал в комментарии для СМИ.

"Я уверен, что будет достигнут определенный значительный прогресс. Но послушайте, эту проблему было трудно решить... Думаю ли я, что это в конце концов решится? Да, это лишь вопрос времени", – отметил он.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом 22 или 23 сентября в США. Украинский лидер уже отправился в Соединенные Штаты, где в эти дни проходит неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Переговоры лидеров двух государств состоятся в Нью-Йорке. В ходе встречи президенты сосредоточатся на дипломатическом треке и шагах по деэскалации. В частности, стороны планируют обсудить вопросы энергетической безопасности, возобновления продовольственного экспорта и усиления защиты объектов критической инфраструктуры.

В повестку дня войдут вопросы поставок систем противовоздушной обороны и формирования зимнего пакета оборонной помощи для Украины.

Не исключено, что перед переговорами с Трампом Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний должен встретиться с президентом США в Нью-Йорке 21 сентября.

Накануне, 20 сентября, Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Они договорились в ближайшее время встретиться в Нью-Йорке. Зеленский написал, что эта встреча может многое изменить, поскольку дипломатическая динамика очевидна.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп обнародовал новое заявление о войне в Украине, назвав ее позором. Политик подчеркнул, что в результате ударов Сил обороны Россия утратила контроль над частью своих мощностей по производству дизельного топлива. Глава Белого дома также призвал прекратить войну, ведь из-за нее ежемесячно гибнут тысячи людей.

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