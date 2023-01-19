''Это решение каждой страны'': в США ответили на заявление Шольца об условиях предоставления танков Украине

В Белом доме считают, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи в сфере безопасности Украины, где идет война. Там напомнили, что США являются "крупнейшими поставщиками" этой поддержки украинцам.

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Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер во время брифинга. Таков был ее ответ на слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях предоставления танков Киеву.

"Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение относительно того, какую помощь в вопросе безопасности и какие виды техники они готовы предоставить Украине", – сказала представитель Белого дома.

По ее словам, США приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении военной техники и вооружения ВСУ. Также добавила, что очевидна "солидарность наций" в поддержке Украины, но "это решение каждой страны".

В то же время Жан-Пьер напомнила, что США являются "крупнейшими поставщиками" помощи Украине – гуманитарной и ф сфере безопасности.

Напомним: ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом выдвинул условие для передачи немецких танков Leopard 2 Украине. В частности, заявил, что это возможно, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Перед этим Шольц говорил, что он ведет переговоры с союзниками по поводу возможной поставки Украине тяжелых танков. В то же время отметил, что любые объявления по этому поводу должны быть согласованы с партнерами.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что Германия смогла бы поставить 10-15 танков Leopard 2 Украине уже в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что передавать Украине танки Abrams сейчас нецелесообразно. В частности, из-за сложности их обслуживания в условиях полномасштабной войны и необходимости длительной подготовки военных.

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