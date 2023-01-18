Шольц заявил о готовности передать Украине танки Leopard 2, но при передаче американцами Abrams – Süddeutsche Zeitung

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности передать Украине танки Leopard 2. Однако он назвал одно условие. Это – передача США танков Abrams.

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Как сообщает Süddeutsche Zeitung, в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во вторник, 17 января, Шольц дал понять, что Германия может пойти на этот шаг. Однако только если США, в свою очередь , поставят основные боевые танки типа Abrams.

Отмечается, что Шольц всегда подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку в военной поддержке Украины.

Также ожидается, что в пятницу, 20 января, состоится встреча "Рамштайн", в которой от Германии примет участие новый министр обороны Борис Писториус и, вероятно, этот вопрос будет согласован.

Как известно, недавно давление на Германию со стороны других государств ЕС значительно возросло, поскольку танки Leopard немецкого производства, и поэтому Берлин должен давать свое согласие на каждую поставку.

В то же время, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, Шольц заявил, что Германия уже поставляет Украине вооружение.

"По согласованию с нашими партнерами на постоянной основе большое количество вооружений, в том числе зенитные комплексы типа "Ирис-Т" или "Патриот", артиллерийские орудия и бронетранспортеры. Это часть далеко идущего поворота во внешней политике и политике безопасности Германии. Чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Прежде всего, страны G-7 будут поддерживать Украину в финансовом, экономическом, гуманитарном и военном отношении до тех пор, пока это будет необходимо", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шольц заявил, что он ведет переговоры с союзниками по поводу возможных поставок Украине тяжелых танков. В то же время, он отметил, что любые объявления по этому поводу должны быть согласованы с партнерами.

Немецкий министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что Германия поддержит передачу Украине танков Leopard 2 другими странами.

Также OBOZREVATEL писал, что в Германии также обещают, что новый министр обороны Борис Писториус первым вопросом решит передачу танков Leopard 2 Украине.

Ранее сообщалось, что США считают, что передавать Украине танки Abrams сейчас нецелесообразно из-за сложности их обслуживания в условиях полномасштабной войны и необходимости длительной подготовки военных.

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