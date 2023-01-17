Шольц заявил, что Германия ведет переговоры с союзниками насчет поставок танков Leopard 2 Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он ведет переговоры с союзниками по поводу возможных поставок Украине тяжелых танков. В то же время, он отметил, что любые объявления по этому поводу должны быть согласованы с партнерами.

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Об этом Шольц сказал в интервью Bloomberg во вторник, 17 января. Он отметил, что всегда думает о сложившейся ситуации.

"Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями – мы никогда не идем в одиночку", – добавил он.

В Bloomberg напомнили, что Шольц находился под давлением со стороны союзников, которые хотели, чтобы он отправил Украине боевые танки Leopard немецкого производства. Канцлера неоднократно критиковали за то, что его правительство воздерживалось от поставок Киеву тяжелого вооружения, боясь спровоцировать российского диктатора Владимира Путина на эскалацию.

Затем Шольц согласился отправить в Украину 40 боевых машин Marder и систему противовоздушной обороны Patriot, но призывы к поставкам "Леопардов" не прекратились.

Ряд государств, среди которых Великобритания, объявили, что готовы передать Украине танки. Страны ЕС при этом ждут поддержки со стороны ФРГ.

Теперь же ожидается, что правительство Германии примет решение по поводу танков перед встречей Контактной группы по обороне Украины, которая состоится на авиабазе США в Рамштайне (Германия) уже в эту пятницу.

"Правительство Германии может разблокировать для Украины десятки танков Leopard немецкого производства, что может значительно повысить возможности Киева. 12 других европейских стран имеют Leopards в своих арсеналах, но им нужно одобрение Берлина, прежде чем они смогут передать танки", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально этого не озвучивают, потому что ждут поддержки со стороны Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Немецкий министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что Германия поддержит передачу Украине танков Leopard 2 другими странами.

– В Германии также обещают, что новый министр обороны Борис Писториус первым вопросом решит передачу танков Leopard 2 Украине.

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