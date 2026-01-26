'Это решающий момент для Европы': Вадефуль призвал к более эффективной борьбе с теневым флотом РФ. Видео

Европейским странам необходимо эффективнее бороться с теневым флотом государства-агрессора РФ. Некоторые шаги в этом направлении уже есть, однако Германия убеждена, что нужно внести определенные изменения в морское законодательство.

Видео дня

Соответствующие заявления сделал министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль. В понедельник, 26 января, он посетил Ригу (Латвия), передает пресс-служба МИД на официальном сайте.

Из-за некоторых законодательных моментов руки европейцев связаны

"Нам действительно нужна гораздо большая эффективность в борьбе с теневым флотом. Мы уже принимаем меры против него, вносим в список корабли и их спонсоров как в пакетах санкций на уровне ЕС, так и независимо. Но нам, партнерам по Балтийскому морю, нужно очень конкретно обсудить это друг с другом", – сказал Вадефуль.

Берлин также выступает за наказание судов, у которых непонятен статус флага. Это предусмотрено морским законодательством. Министр отметил, что надо "использовать все возможности морского права", чтобы останавливать такие корабли.

"И мы должны наконец начать обсуждение дальнейшего развития морского права в этой области, поскольку сейчас оно мешает нам принимать меры против судов и людей, которые стоят за ними и которым закон вообще безразличный", – подчеркнул он.

Вадефуль убежден, что "не может быть так, чтобы наши руки были односторонне и навсегда связаны" в этих вопросах.

"И поэтому я настойчиво предлагаю нам внести поправки в морское законодательство", – сказал главный дипломат Германии.

Поддержка Украины должна продолжаться

"Мы в Европе сейчас должны быть готовы к тому, что нас и в дальнейшем будут призывать поддерживать Украину. Как я только что говорил, Германия готова это сделать", – заявил Вадефуль.

Он призвал всех европейских партнеров "вместе продемонстрировать эту солидарность и единство".

"Это решающий момент для будущего нашего европейского континента. Мы увидим эффективные мирные переговоры только тогда, когда Россия поймет, что Европа единая на стороне Украины", – отметил глава МИД.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Иоганн Вадефуль сказал, что формат "Совета мира" президента США Дональда Трампа вызывает немало вопросов, и ФРГ была сильно удивлена такой инициативой. Берлин "неизменно" готов участвовать в улучшении ситуации в секторе Газа, однако Германии необходимы дополнительные обсуждения с американской стороной.

– Вадефуль выступает за то, чтобы Европа была полноценным участником мирных переговоров по войне в Украине. Вопрос урегулирования российского полномасштабного вторжения напрямую касается безопасности всего европейского континента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!