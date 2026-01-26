'Вопрос безопасности': в Германии заявили, что Европа должна участвовать в мирных переговорах по Украине

В Германии заявили, что Европа должна быть полноценным участником мирных переговоров по войне в Украине. В Берлине отмечают, что вопрос урегулирования конфликта напрямую касается безопасности всего европейского континента.

Отсутствие ЕС за столом переговоров, предостерегают в ФРГ, создает риски для общей оборонной политики и политики безопасности. Об этом сообщает МИД Германии.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль приветствовал признаки активизации прямых переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. В то же время он подчеркнул, что Европейский Союз должен быть непосредственно вовлечен в обсуждение любого мирного плана, поскольку речь идет об общеевропейских интересах безопасности.

По его словам, Европа переживает период серьезных потрясений и должна действовать сплоченно, особенно на фоне роста гибридных угроз со стороны России.

"Мир перестраивается. На этом этапе геополитических потрясений мы, европейцы, должны действовать уверенно и сплоченно. Особого внимания заслуживает Балтийский регион как очаг напряженности: там мы и некоторые из наших ближайших партнеров в Европейском Союзе и альянсе НАТО подвергаемся гибридным угрозам со стороны России. Именно там будет решаться вопрос о том, сможем ли мы обеспечить прочную свободу, безопасность и процветание в Европе с помощью сплоченности и силы", – сказал он.

Вадефуль отдельно обратил внимание на Балтийский регион, который назвал центром напряженности и ключевой зоной безопасности для ЕС и НАТО. Именно там, отметил он, страны Европы наиболее остро сталкиваются с гибридной деятельностью Кремля, в частности угрозами критической инфраструктуре и безопасности морских путей.

Министр также напомнил о роли Германии в укреплении восточного фланга НАТО, в частности через присутствие немецкой бригады в Литве. Он подчеркнул, что опыт стран Балтии является показательным для всей Европы и доказывает необходимость быстрых и решительных действий, включая усиление санкций против теневого флота России.

Отдельно Вадефуль отметил значение Швеции для безопасности Северной Европы после ее вступления в НАТО. По его словам, страна играет ключевую роль в регионе и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности Альянса.

В то же время министр отметил незаменимость трансатлантического партнерства с США, отметив, что Европа не может снимать с себя ответственность за собственную безопасность. Он предостерег от внутренних расколов в ЕС и НАТО, которые, по его словам, выгодны Кремлю.

Говоря о войне в Украине, Вадефуль подчеркнул, что свобода и безопасность Украины являются ключевыми интересами Европы. Он напомнил о тяжелой гуманитарной ситуации в стране из-за атак РФ на гражданскую инфраструктуру и энергосистему.

"Европа должна сидеть за столом переговоров, когда речь идет об общеевропейских интересах и нашей безопасности", – подчеркнул он.

