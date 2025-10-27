"Это произойдет": Трамп заявил, что война в Украине станет "девятой", которую он скоро урегулирует

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что война в Украине, развязанная Россией, станет девятой, которую ему удастся урегулировать в ближайшее время. Он надеется, что боевые действия скоро закончатся.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One. Он также отметил важность мирных соглашений.

Трамп закончил 8 войн

"Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", – подчеркнул он.

Вместе с тем, Трамп также подчеркнул значимость мирных соглашений, заявив, что они способствуют спасению миллионов жизней и укреплению международного авторитета США.

Ответ США на ядерные угрозы РФ

Стоит добавить, что американец отличился еще одним заявлением, в котором обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой сосредоточиться на окончании войны вместо того, что бы проводить испытания ракет.

Таким образом Трамп отреагировал на недавние испытания ядерной ракеты "Буревестник", состоявшиеся в России.

"Он (Путин. – Ред.) должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год, вот что он должен делать вместо испытаний ракет", – сказал глава Белого дома.

Также Трамп напомнил Путину, что американская атомная подводная лодка до сих пор находится где-то у берегов РФ.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка – лучшая в мире – прямо у их берегов. Поэтому нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль (12874.75 км. – Ред.)", – добавил он.

Напомним, на днях Россия похвасталась испытаниями ядерной крылатой ракеты "Буревестник". По словам Путина, ракета может преодолевать дистанцию около 14 тысяч километров и способна обходить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Сам глава Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что в ходе испытания полет "Буревестника" длился около 15 часов.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин во время саммита на Аляске якобы подтвердил готовность к завершению войны против Украины по предложенной Вашингтоном концепции. Глава МИД РФ добавил, что Москва предложила "двигаться дальше на предложенной основе", однако "не получила прямого ответа" от Вашингтона, поэтому вопрос пока поставлен на паузу.

