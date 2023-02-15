Процесс уже запущен: Россия готовит провокации во время Мюнхенской конференции по безопасности, на которой не будет российских чиновников – СМИ

Государство-террорист Россия готовит провокации с целью дестабилизировать страны Европы, в частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в Мюнхене, Германия. На мероприятии, в частности, будут обсуждать российскую агрессию против Украины, и представителей РФ на нем не будет.

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Об этом пишет издание Planeta Press со ссылкой на аналитиков Robert Lansing Institute (RLI). Участие в конференции примут ряд европейских и американских лидеров, а также представители оппозиции из РФ Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

Провокации, запланированные государством-агрессором, по данным аналитиков, будут заключаться в том, что по Европе прокатится волна протестов, которые, по замыслу Москвы, должны подорвать уверенность европейского общества в единстве Запада против российской агрессии.

С этой целью агенты Кремля вербуют людей и собираются задействовать организации и партии, действующие с позиций якобы защиты национальных интересов, избавления от влияния США и выхода из НАТО. Протесты собираются провести в самом Мюнхене, возможно в Великобритании, Португалии и других европейских странах.

В частности, на 18 февраля запланирована акция "Переговоры вместо стрельбы", участники которой будут требовать прекратить боевые действия в Украине, вернуться за стол переговоров с Москвой, отказаться от политики санкций, прекратить военную помощь Киеву и прочее.

При этом подчеркивается, что переговоры, которых хочет добиться Путин, не являются мирными – это лишь передышка в де-факто проигранной им войне, которая даст возможность государству-террористу собрать силы и средства для нового масштабного наступления на территорию Украины. Однако любая договоренность сегодня о "мире" с РФ – значит, обречь следующие поколения украинцев на войну через несколько лет, но уже без столь сильной международной поддержки.

Издание напомнило, что 16 лет назад президент РФ Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, которую многие расценили как начало новой холодной войны. В своем выступлении диктатор высказал недовольство расширением НАТО, а также обвинил США в том, что они доминируя в мировом сообществе, руководствуются собственными интересами. С того времени кремлевские нарративы не изменились, но на международных площадках его искажающие реальность речи слушают уже намного реже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР сообщили, что в странах Европы продолжает активно действовать шпионская сеть РФ. Российские агенты вербуют иностранных журналистов, пытаясь повлиять на общественное мнение европейцев;

– верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что президент РФ Владимир Путин создал мощную индустрию лжи. Он призвал бороться с пропагандой Кремля, чтобы "голос ЕС звучал в мире громче".

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