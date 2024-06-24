'Это определенный Рубикон': эксперт оценил перспективы вступления Украины в ЕС после начала переговоров

У Украины есть хорошие шансы вступить в Евросоюз через недолгое время после начала переговоров. Главное для нашей страны теперь показать положительную динамику на этом пути.

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О перспективах вступления Украины в ЕС рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью OBOZ.UA. По его словам, начало переговоров является определенным рубиконом, который уже перешла наша страна.

"Это достаточно неплохие перспективы, потому что начало переговоров - это такой ключевой момент, определенный Рубикон, потому что получение статуса кандидата, по существу, это только приглашение к разговору, а здесь уже начинается разговор, то есть это фактически выход на определенную такую финишную прямую. , например, Турция, которая в статусе кандидата находится уже более 25 лет, и через определенные моменты, и в том числе устройства страны, так и не начала переговоры. Начало переговоров – это фактически, знаете, такое политическое решение, что эта страна имеет быть в Европейском Союзе", – отметил эксперт.

Несмотря на то, что эти переговоры могут продолжаться достаточно долго – ведь страна должна выполнить определенные домашние задачи, они относят наше государство в список стран, которые фактически рассматриваются как кандидаты принятия в блок, отметил Леонов.

Он назвал срок, в который Украина может вступить в ЕС. По словам политолога, это произойдет до 2030 года.

"Говорят о последней волне расширения ЕС, не больше не меньше, это где-то в 2030 году, куда войдут Украина, Молдова и Западные Балканы. Как раз очень важно, что Украина попадает в этот перечень", - отметил эксперт.

На этом этапе для Украины главное – демонстрировать позитивную динамику.

"Ибо если есть положительная динамика в реформах, фактически во взаимодействии с Европейским Союзом, то могут принять страну, знаете ли, на рост, как было с Румынией и Болгарией, потому что эти страны точно не отвечали критериям, а в Румынии с уровнем коррупции была достаточно серьезная проблема. Это фактически как раз определенный рубикон и я думаю, что не зря приняли это решение сейчас.

Политолог подчеркнул, что именно сейчас начинается "не праздничный период, а начинается серьезная работа".

На этом этапе Украина может получить много критических замечаний от ЕС, от нас будут требовать реальные реформы, реальные изменения – это всегда так происходит и через это проходили все вступающие в блок страны, отметил эксперт.

Кроме того, Украина должна подготовить большое количество переговорщиков, которые будут вести переговоры в разных областях с разными странами Европейского Союза.

"По большому счету блокирование украинско-польской границы, польскими фермерами, это уже было начало переговоров. Мы должны выходить на определенные компромиссные формулы, потому что каждая страна, особенно наш сосед, или страна, которая может рассматривать Украину как своего конкурента, они будут выдвигать определенные условия. Важно, чтобы украинские власти могли защитить украинские интересы", - подчеркнул политолог.

По его словам, на этом этапе очень многое сейчас будет зависеть от Украины, от скорости, с которой будут внедряться изменения.

Леонов назвал главные трудности, которые могут появиться во время переговоров.

"Они все на слуху и они уже были озвучены", – отметил он.

Таких проблем, которые Украине придется преодолеть, сделав для этого реальные шаги, четыре: свобода слова, коррупция, судебная реформа и местное самоуправление.

Как сообщал OBOZ.UA:

Европейский Союз принял решение 25 июня начать переговоры по вступлению Украины в блок. Это означает фактический старт переговоров по вступлению Украины в ЕС, на которых будут проработаны все технические детали процесса.

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут проходить на основе новой модели. Она предполагает кластерный подход, который до этого почти никто его не испытывал.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах с ЕС о вступлении в блок. Ее возглавляет вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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