"Это очень интересно": Трамп прокомментировал идею Путина оплатить $1 млрд в "Совет мира" за счет замороженных средств. Видео

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Россия присоединится к "Совету мира". В то же время глава Кремля Владимир Путин предложил взять средства из замороженных российских активов.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции на борту №1. Глава Белого дома заявил, что не знал об этом, но отметил, что "это его деньги".

"Это очень интересно. Но он сказал, что собирается использовать свои деньги. Он собирается присоединиться к "Совету мира" и сделать взнос в размере миллиарда долларов. Если он использует свои деньги, это замечательно", – сказал президент США.

Что предшествовало

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия готова заплатить 1 млрд долларов за свое членство в Совете мира. Однако деньги он предложил взять только из замороженных в США российских активов.

Кроме этого, на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп впервые представил созданный им Совет мира, который, по его словам, будет сотрудничать со многими другими организациями, включая Организацию Объединенных Наций. Мировые лидеры собрались для подписания Совета мира, среди них: президенты Азербайджана (Ильхам Алиев), Аргентины (Хавьер Милей), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) и Индонезии (Прабово Субианто), а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Дональд Трамп 16 января объявил о создании Совета мира, который будет контролировать послевоенное управление сектором Газа. Создание этой организации является следующим этапом мирного плана Вашингтона для палестинского анклава.

Также президент США не забыл, что на всем нужно зарабатывать. Он объявил "прайс" за участие в своем Совете мира. За постоянное членство в совете администрация Дональда Трампа требует от стран внести в течение первого года не менее 1 миллиарда долларов.

Глава Белого дома пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к своей инициативе Совет мира для Газы. Среди приглашенных стран оказалась и Украина, а также Россия и ряд ключевых мировых игроков.

