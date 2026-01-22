Путин заявил, что Россия готова заплатить $1 млрд за членство в 'Совете мира' Трампа, но есть 'нюанс'

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова заплатить 1 млрд долл. за свое членство в "Совете мира". Однако деньги он предложил взять только из замороженных в США российских активов.

Об этом сообщают росСМИ. Глава Кремля цинично добавил, что РФ "всегда поддерживает любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности".

"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в совет один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - заявил он во время заседания Совбеза России.

По словам Путина, Москва и Вашингтон обсуждают использование остальных замороженных в США российских активов для восстановления территорий, пострадавших во время войны в Украине.

"Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США", – сказал он.

"Совет мира" Дональда Трампа – что известно

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет контролировать послевоенное управление сектором Газы. Создание этой организации является следующим этапом мирного плана Вашингтона для палестинского анклава.

Также Трамп не забыл, что на всем нужно зарабатывать. Он объявил "прайс" за участие в своем "Совете мира". За постоянное членство в совете администрация Дональда Трампа требует от стран внести в течение первого года не менее 1 миллиарда долларов.

Глава Белого дома пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к своей инициативе "Совет мира для Газы". Среди приглашенных стран оказалась и Украина, а также Россия и ряд ключевых мировых игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение американского лидера Дональда Трампа войти в состав "Совета мира". Далее от него может отказаться британский премьер Кир Стармер .

