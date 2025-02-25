'Это не первый ультиматум России': Зеленский сказал, на какие гарантии безопасности согласится Украина

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина согласится только на такие гарантии безопасности, которые не будут нарушать нашу Конституцию. Также во время обсуждений должны быть учтены интересы украинцев и европейцев, какие бы ультиматумы не звучали при этом со стороны РФ.

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Об этом Зеленский заявил 24 февраля во время встречи со СМИ, в которой также приняли участие европейские лидеры. Так глава государства прокомментировал заявления российской стороны о том, что "боевые действия прекратятся только при результате, который устроит Россию".

"Это не первый ультиматум Российской Федерации. Одни и те же слова мы слышим каждую неделю. Ничего нового нет. Все равно, нужно делать свое – нужно усиливать себя и усиливать понимание, что мы можем сделать в Европе. Надо увеличивать производство (оружия – Ред.) и усиливать нашу армию, а также, безусловно, договариваться с партнерами", – сказал он.

Комментируя вероятность быстрого достижения мира в Украине до конца 2025 года, Зеленский подчеркнул, что для этого следует договариваться с партнерами о гарантиях безопасности.

"Будем готовы ко всему. И параллельно делать все, чтобы видеть возможности (для реализации – Ред.) дипломатического трека, о котором говорят в Европе и США. Но при этом не нарушая Конституцию нашего государства, не нарушая интересов украинцев и всех европейцев. Давайте несмотря на то, какие именно ультиматумы звучат со стороны России, делать свое. Пока у нас есть такие сильные партнеры – Украина не одна", – резюмировал президент.

Ранее Зеленский перечислил гарантии безопасности, в которых нуждается Украина. Это, среди прочего, членство в Европейском Союзе и финансирование украинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи в Вашингтоне с главой США Дональдом Трампом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вместе с Великобританией подготовила план гарантий безопасности для Украины. Не исключено, что он будет предусматривать отправку европейских военных на украинскую территорию.

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