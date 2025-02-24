Макрон после встречи с Трампом сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины и конфискации замороженных активов РФ

После встречи в Вашингтоне с главой США Дональдом Трампом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вместе с Великобританией подготовила план по гарантиям безопасности для Украины. Не исключено, что он будет предусматривать отправку европейских военных на украинскую территорию.

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На пресс-конференции в понедельник, 24 февраля, Макрон сказал, что войска "не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии". Также он заверил, что Париж готова предоставить Украине гарантии безопасности, и Киев должен обязательно участвовать в переговорном процессе.

Кстати, Макрон поправил американского лидера, когда тот утверждал, что "Европа одалживает деньги Украине", то есть якобы "получает свои деньги обратно".

Макрон потянулся, коснувшись к руке Трампа, чтобы вмешаться в его слова.

"Нет. На самом деле, если говорить откровенно, мы заплатили. Мы заплатили 60% от всех усилий. Это было как в США: кредиты, гарантии, гранты", – уточнил французский президент.

Он добавил, что в Европе есть 230 миллиардов долларов замороженных активов, но это "не наша собственность". "Поэтому они заморожены", – сказал политик, упомянув международное законодательство.

Трамп проигнорировал замечание Макрона. "Если вы в это верите, то меня это устраивает. Они получают свои деньги обратно, а мы – нет. Но теперь мы это делаем", – заявил он.

В CNN отметили, что этот момент подчеркнул напряженную динамику переговоров, хотя в остальном Трамп и Макрон казались дружелюбными.

Как писал OBOZ.UA, перед своим визитом в Соединенные Штаты президент Франции созвонился с рядом европейских лидеров. Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что на встрече с Дональдом Трампом планирует предупредить его о том, что не стоит идти на уступки диктатору Владимиру Путину.

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