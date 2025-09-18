'Это не действия человека, который стремится к миру': Стармер обратил внимание Трампа на истинное лицо Путина. Видео

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратил внимание президента США Дональда Трампа на действия России в последние дни, которые показывают истинную суть политики Владимира Путина. Поэтому союзники должны усиливать давление на Кремль, чтобы заставить российского диктатора согласиться на настоящее мирное соглашение, а не на имитацию переговоров.

Видео дня

Об этом британский чиновник сказал на совместном с Трампом брифинге 18 сентября. Во время него политики подняли ряд важных вопросов, в частности относительно ситуации с безопасностью в Европе и войну РФ против Украины.

"Это не действия человека, который стремится к миру"

"Мы также работаем вместе, чтобы прекратить убийства в Украине. В последние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществив крупнейшую атаку с начала уклонения от ответственности с еще большим кровопролитием, еще большим количеством убитых невинных людей и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО. Это не действия того, кто стремится к миру", – заявил Стармер.

Британский чиновник сообщил, что 18 сентября вместе с Трампом обсудил укрепление дальнейшей помощи, поддержки Украины и решительное усиление давления на Путина, чтобы "заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет действительным".

"И, господин президент Трамп, вы проложили путь, и мы будем продолжать стоять на своем и работать вместе", – добавил политик.

Напомним, что 18 сентября президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в резиденции XVI века Чекерс (графство Бакингемшир, Англия). Они провели переговоры, после чего выступили на совместной пресс-конференции.

Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом вечером 16 сентября. Их самолет приземлились в аэропорту Лондон-Станстед около 21:00 по местному времени. Основная часть визита началась в среду утром.

Во время совместного ужина британский король призвал союзников объединиться для поддержки Украины. Он подчеркнул, что нужно действовать вместе, чтобы остановить российскую тиранию и агрессию. Трамп, который слушал речь Чарльза III сидя за столом, кивнул в ответ.

