Трамп прибыл с визитом в Британию, но не обошлось без скандала: при чем здесь дело Эпштейна. Фото и видео

Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию со своим историческим вторым государственным визитом, который сочетает королевскую церемонию, торговые переговоры и международную политику. Он заявил, что считает эту поездку честью и подчеркнул, что имеет "очень хорошие" отношения с Британией.

Перед вылетом из США Трамп на борту Air Force One отметил желание помочь Лондону усовершенствовать торговое соглашение. Он также отметил, что главной целью является встреча с его "другом" королем Чарльзом, которого назвал "элегантным джентльменом". Об этом пишет BBC.

"Они хотят увидеть, смогут ли они немного усовершенствовать торговое соглашение ... Я хочу им помочь", – сказал Трамп, когда в начале визита президента было объявлено о многомиллиардном соглашении об инвестициях в технологии от США.

Королевский прием в Виндзоре

В лондонском аэропорту Станстед президента встретили представители правительства, среди которых министр иностранных дел Иветт Купер. Трамп остановился в Винфилд-Хаусе – резиденции посла США.

В среду его будет ждать королевская церемония в Виндзорском замке с участием короля Чарльза, королевы Камиллы, принца Уильяма и принцессы Кэтрин. Предусмотрен пушечный салют, военная проверка и торжественная процессия карет в поместье.

Для визита привлечен крупнейший в истории Великобритании почетный караул – 1300 военнослужащих армии, Королевского флота и ВВС. Также над Виндзором совместно пролетят истребители – американские F-35 и группа "Красные стрелы", за которым будет наблюдать британский премьер-министр Кир Стармер вместе с президентом США.

Правительство Великобритании планирует донести до США важность сохранения обязательств перед НАТО и продолжения поддержки Украины. Вечер завершит государственный банкет в зале Святого Георгия, где Трамп и Чарльз выступят с речами.

Миллиардные инвестиции и технологическое сотрудничество

Визит сопровождается масштабными договоренностями в сфере технологий. Американские компании пообещали инвестиции на 31 миллиард фунтов стерлингов в Великобританию, из которых 22 миллиарда от Microsoft.

Это предусматривает сотрудничество в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и ядерной энергетики. Стармер надеется, что эта технологическая сделка начнет "создание высококвалифицированных рабочих мест, что принесет больше денег людям".

Отдельно Alphabet (Google) анонсировал вложения в размере 5 миллиардов фунтов в исследования искусственного интеллекта в Британии. Также стороны планируют подписать соглашение по развитию ядерной энергетики.

Несмотря на достигнутые договоренности, Лондон и Вашингтон не смогли решить вопрос об отмене 25% тарифа на экспорт британской стали в США. Этот вопрос пока отложен.

Антитрамповские протесты

На фоне визита в Виндзоре собрались протестующие, которые вывели на стены замка гигантские изображения Трампа рядом с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Полиция долины Темзы сообщила о четырех арестах из-за "несанкционированной проекции", подчеркнув, что правоохранители "чрезвычайно серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности вокруг Виндзорского замка".

Органы безопасности усилили меры и проводят операцию защиты президента до окончания его визита. Все события будут происходить за закрытыми дверями Виндзорского замка и поместья премьер-министра Чекерс, без публичных мероприятий для жителей.

На главной улице Виндзора развеваются флаги США, но президент, находящийся с визитом, их не увидит.

Что известно о деле Эпштейна

Обвинения в том, что Эпштейн сексуально домогался несовершеннолетних девушек, впервые появились в 2005 году, что привело к его аресту через год. Его снова арестовали в 2019 году по федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а позже он умер в тюрьме, что подпитывало многочисленные теории заговора. Судебно-медицинский эксперт признал его смерть самоубийством через повешение.

Олигарх и миллиардер Илон Маск призвал президента США Дональд Трампа опубликовать файлы, касающиеся скандального дела Джеффри Эпштейна. Он отметил, что тот обещал сделать это во время своей каденции.

Речь идет о документах, содержащих имена влиятельных политиков, бизнесменов, звезд шоубизнеса и других представителей мировой элиты, которые могли быть причастны к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным американских медиа, Эпштайн имел разветвленную систему видеонаблюдения в своих имениях, где, по утверждениям следователей, происходили преступления. Все это могло использоваться как инструмент шантажа.

После ареста в 2019 году многие свидетели заявляли, что Эпштайн удерживал десятки несовершеннолетних девушек, которых принуждали к сексуальным действиям с влиятельными людьми. В документах, часть из которых стала достоянием общественности, упоминались бывший принц Эндрю, адвокат Алан Дершовиц и другие фигуры. Однако полный перечень так и не был обнародован. Собственно, именно эту закрытость и использует Маск как аргумент – мол, среди фамилий в "файлах" есть и Дональд Трамп.

Кроме этого, журналисты нашли фотографии и видеозаписи, которые проливают новый свет на прошлые связи Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном. Среди них – снимки со свадьбы Трампа в 1993 году, на которых видно присутствие скандального финансиста, а также видео с модного мероприятия Victoria's Secret 1999 года, где Трамп и Эпштейн общаются в непринужденной атмосфере.

