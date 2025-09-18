Кортеж из 15 авто и пылкое рукопожатие: Трамп прибыл на встречу со Стармером, готовятся важные заявления. Фото и видео

18 сентября президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в резиденции XVI века Чекерс (графство Бакингемшир, Англия). Они провели переговоры; запланирована их совместная пресс-конференция.

Видео дня

Как передает ВВС, туда глава Белого дома добрался на вертолете Marine One, отправившись из Виндзорского замка, где встречался с королевской четой. После приземления Трампу предстояло преодолеть еще около 200 метров, и тем не менее он использовал для короткой поездки колонну автомобилей.

"Я только что пересчитал их у ворот здесь, в Чекерсе, – кортеж из 15 автомобилей... Сам факт перевозки президента является проекцией силы, а также безопасности", – заявил журналист ВВС Крис Мейсон.

Когда машина американского президента приближалась к месту встречи, начали играть волынщики. На подъездной дорожке его встретили Кир Стармер и его супруга Виктория. Трамп пожал обоим руки.

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп осталась в Виндзоре, где ее принимают королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт.

Дополняется...