Самолет Трампа на пути в Британию едва не столкнулся с пассажирским рейсом – Bloomberg

Во вторник, 16 сентября, в воздухе Нью-Йорка едва не столкнулись пассажирский самолет компании Spirit Airlines Inc. и бело-голубой самолет Boeing 747, известный как Air Force One – борт президента США. На Air Force One Дональд Трамп направлялся в Лондон. Оба самолета были на расстоянии нескольких миль друг от друга.

В Федеральном управлении гражданской авиации США отмечают отсутствие каких-либо проблем с безопасностью. Между самолетами "была соблюдена необходимая дистанция", цитирует Bloomberg комментарий ведомства.

Где это произошло

Пассажирский джет летел из Форт-Лодердейла в Бостон. Его рискованное сближение с Air Force One произошло над Лонг-Айлендом, и это заметил диспетчер воздушного движения.

Издание отмечает, что воздух над Нью-Йорком "слишком перегружен". Но диспетчер заметил не только одинаковую высоту полета бортов и их сближение – траектории полета также совпадали.

Что происходило в воздухе

Конечно, диспетчер обратился к пилотам Spirit, чтобы они изменили курс. В обнародованной записи можно услышать "все более резкие радиозамечания диспетчера из Нью-Йорка", пишет Bloomberg.

"Обратите внимание, Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо... Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо уже сейчас", – это было первое из приведенных замечаний диспетчера.

Позже диспетчер к тем же словам добавил "Немедленно". Только после этого пилоты Spirit подтвердили изменение маршрута.

"Spirit 1300, трафик находится слева от вашего левого крыла на расстоянии 6 миль, или 8 миль. Boeing 747. Я уверен, вы видите, кто это", – сказал диспетчер. Он никак не назвал Air Force One, но добавил, что "будет следить за бело-голубым бортом".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп прибыл в Великобританию со своим историческим вторым государственным визитом, который сочетает королевскую церемонию, торговые переговоры и международную политику. Хотя Трамп и заявил, что считает эту поездку честью и подчеркнул, что имеет "очень хорошие" отношения с Британией, не обошлось без скандала.

