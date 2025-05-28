'Это не Америка Байдена': близкий к Трампу пастор назвал Путина 'известным военным преступником' и намекнул на неприятности для него

Российский диктатор Владимир Путин известный военный преступник. И очень скоро он узнает, насколько может все стать хуже для страны-агрессора.

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Такое заявление сделал духовный советник президент США Дональда Трампа Марк Бернс в соцсети Х. Он подчеркнул, что Путин вот-вот получит суровое напоминание о том, что уже "это не Америка Байдена".

"Президент Дональд Трамп упорно работал, чтобы положить конец этой войне, но Путин, известный военный преступник, отказался отступить. Теперь он вот-вот получит строгое напоминание: это Америка Трампа, а не Байдена",- отметил духовный советник Трампа в своей заметке.

Стоит добавить, что в своем сообщении пастор поставил хэштег "Слава Украине".

На днях духовный советник Дональда Трампа, Марк Бернс, прокомментировал вражеские ракетные атаки на Киев, которые состоялись 25 мая. Он отметил, что Россия намеренно целится в гражданские районы, нанося значительный ущерб мирному населению.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас настал "идеальный момент" для налаживания масштабных соглашений с Россией и Китаем, которые могут стать "соглашением века". Он верит, что такие договоренности помогут стабилизировать международную ситуацию и обеспечить долговременный мир и процветание для всех вовлеченных стран.

Напомним, что несмотря на призывы партнеров Украины о прекращении огня, российский диктатор Владимир Путин наоборот увеличил количество атак с помощью ракет и беспилотников. Соответствующие действия стали сигналом для президента США Дональда Трампа и его администрации о продолжении рассмотрения усиления санкций против страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая Трамп в очередной раз опубликовал критические замечания в адрес Владимира Путина. Президент США заявил, что с РФ могло произойти "много очень плохих вещей", если бы не он и предупредил о том, что глава страны-агрессора "играет с огнем".

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