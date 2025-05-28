Администрация Трампа оказалась перед выбором по Украине, остановить Путина могут три шага – WP

Несмотря на призывы партнеров Украины о прекращении огня, российский диктатор Владимир Путин наоборот увеличил количество атак с помощью ракет и беспилотников. Соответствующие действия стали сигналом для президента США Дональда Трампа и его администрации о продолжении рассмотрения усиления санкций против страны-агрессора.

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Об этом говорится в материале The Washington Post. По словам бывшего посла в Украине Уильяма Тейлора, заставить главу Кремля закончить войну могут три шага.

"Тейлор заявил, что усиление санкций против России, возобновление военной поддержки Украины и поощрение европейцев использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских суверенных активов для помощи Киеву могут изменить расчеты Путина относительно того, сесть ли за стол переговоров", – отмечает издание.

Бывший посол в Украине объяснил, что несмотря на заявления Трампа о его разочаровании и раздражении в отношении Путина – никакого эффекта не произошло, а сам диктатор не воспринимает эти слова всерьез.

"Все такие заявления не имели никакого эффекта. Это почти блеф россиян. Путин не воспринимает эти заявления серьезно. Что может заставить Путина воспринимать нас серьезно, так это реальные шаги", – подчеркнул Тейлор.

В статье отмечается, что до сих пор остается непонятным, действительно ли Трамп намерен усилить санкции и поддерживает ли он двухпартийные инициативы в Конгрессе по их расширению. Хотя Россия годами находится под санкционным давлением США, эксперты считают, что ограничения могут быть существенно усилены, особенно в отношении энергетического и банковского секторов.

По словам одного из дипломатов, знакомого с ходом обсуждений, Государственный департамент и Министерство финансов уже подготовили потенциальные пакеты санкций, ориентированные именно на эти отрасли. Команды также анализируют эффективность действующих санкций и даже рассматривают возможность отмены некоторых из них.

Впрочем, любое окончательное решение будет зависеть от личной воли главы Белого дома, который, как он сам неоднократно подчеркивал, считает себя главным определяющим голосом во внешней политике США. По состоянию на сейчас не было сделано никаких шагов ни для усиления давления на Путина, ни для усиления поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая Трамп в очередной раз опубликовал критические замечания в адрес Владимира Путина. Президент США заявил, что с РФ могло произойти "много очень плохих вещей", если бы не он и предупредил о том, что глава страны-агрессора "играет с огнем".

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