"Это наша территория": Зеленский ответил, шла ли речь о Крыме во время переговоров. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него самое главное – не терять людей в российско-украинской войне. Поэтому вопрос о возвращении Крыма в настоящее время не входит в повестку дня мирных переговоров.

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Тем не менее, глава государства заявил, что Крым – это украинская территория. Об этом Зеленский рассказал во время интервью на американском телеканале Fox News.

Крым и переговоры о мире

Во время беседы с журналистом глава государства ответил на прямой вопрос о том, вернулась ли тема Крыма на стол переговоров. Президент подчеркнул, что украинская земля имеет важное значение для страны, так как речь идет об истории и домах украинцев.

В то же время ключевой задачей в текущих условиях Зеленский назвал сохранение человеческих жизней.

"К сожалению, нет. Или пока нет. Посмотрим. Я не знаю. Земля – это очень важно. Это наша территория. Это наша история. Это наше, это касается наших домой. Но самое главное – не терять людей", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, чт операция Украины в Крыму основана на четком расчете и уже приносит результаты. Дальнейшее развитие событий зависит от решений международных партнеров о поддержке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин остается единственной преградой на пути к мирному урегулированию войны. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейцы хотят остановить кровопролитие.

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