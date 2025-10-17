США заинтересованы в украинских дронах, – Трамп

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в украинских дронах и хотят закупать их. Возможно, между США и Украиной будет достигнуто соглашение – Украина будет продавать США свои БПЛА, а американцы будут продавать украинцам ракеты Tomahawk.

Такая тема возникла во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Соответствующее предположение сделали журналисты, и обе стороны не отклонили его.

Что сказал Трамп

На вопрос журналиста, интересует ли США украинские беспилотными Трамп ответил, что "да, мы заинтересованы".

"Мы изготавливаем свои дроны, но и закупаем у других. А они производят очень хорошие дроны. Война дронов вышла на первый план. Но я скажу, что ничего не сравнится с истребителями. Мы выбили у Ирана к черту все дроны, которые готовились для Израиля, и сделали это очень быстрыми и мощными истребителями", – сказал американский президент.

Что сказал Зеленский

"На сегодня война изменилась. Вы не используете только "Томагавки". Чтобы бить по военным объектам, вам нужны и тысячи дронов. Поэтому это все идет вместе. Украина имеет тысячи дронов, но у нас нет "Томагавков", поэтому нам они нужны. В США очень мощное производство, у них есть "Томагавки" и другие ракеты, но они могли бы получить тысячи наших дронов. Это то, где мы могли бы работать вместе и усилить американское производство", – в частности, сказал украинский президент.

Именно поэтому во время брифинга президентов у журналистов возникло предложение – если президент Трамп поставит украинцам "Томагавки", то Киев будет взаимодействовать с Вашингтоном по дронам.

Дадут ли Украине "Томагавки"

Но оба лидера отказались ставить какую-то зависимость в поставках дронов и ракет. Украинский президент лишь отметил, что Украине нужны "Томагавки", и украинцам "есть что предложить США".

В свою очередь американский лидер, не отклоняя возможность предоставления Украине таких ракет, отметил, что пока Америка не в состоянии их предоставить, потому что "должна быть запакована вооружением". И вообще, отметил он, что "очень хотел бы, чтобы "Томагавки" не понадобились в окончании этой войны".

Как сообщал OBOZ.UA, американская и украинская компании вместе создали дальнобойный ударный дрон Artemis ALM-20. Беспилотник имеет дальность полета 1600 км, и может работать автономно "с помощью алгоритмов искусственного интеллекта". Причем специалисты это сообщение назвали "феноменальным", потому что речь идет о "массовом серийном автономном дальнобойном дроне, эффективность которого уже доказана".

