'Это надолго': Песков назвал 'СВО' войной и заговорил о главных целях РФ

У российского диктатора Владимира Путина вновь заговорили о сроках окончания так называемой "спецоперации", как в РФ назвали войну в Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал "СВО" войной, однако не против Украины, а "гибридной войной с недружественными государствами".

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Слова Пескова процитировали российские пропагандистские издания в среду, 29 марта. По словам путинского прихвостня, эта война "надолго".

Спикер Кремля вновь набросился на другие страны, заявив, что война якобы "развязана враждебными государствами по отношению к нашей стране".

Он заявил, что цели России могут достигаться политико-дипломатическими путями, однако "в случае с Украиной они невозможны". Целей страны-агрессора в Украине, по словам Пескова, можно достигнуть только "посредством проведения специальной военной операции".

Целями РФ он назвал "безопасность людей в новых регионах России". Речь идет про военным способом захваченные регионы Украины, оккупацию которых осудил весь цивилизованный мир. Речь идет о Донецкой и Луганской областях, а также части Херсонщины и Запорожской области.

"Для России главное, чтобы были выполнены ее требования: была обеспечена безопасность людей в новых регионах РФ и была обеспечена безопасность страны в целом", – выдал представитель российского диктатора.

Отметим, что в России уже буквально вымаливают переговоры с Украиной. При этом в стране-агрессоре продолжают выпрашивать выполнения их "требования". Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сказала, что РФ "готова к дипломатическому урегулированию" спровоцированной ею полномасштабной войны с Украиной, но только при условии снятия с РФ всех санкций и исков в международных инстанциях.

Также Москва продолжает настаивать на прекращении поставок оружия в Украину и "международного признания новых территориальных реалий".

При этом сам диктатор Путин накануне приезда в Москву президента Китая Си Цзиньпина заявил, что РФ готова для мирных переговоров. При этом он сказал, что "требования в адрес России относительно Украины говорят лишь об оторванности от реалий".

Ранее OBOZREVATEL сообщал: 17 марта Международный уголовный суд объявил, что обвинил Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест. После этого снятие международных санкций против России возможно только после выдачи диктатора суду в Гааге.

В Москве заявили, что для них решения суда в Гааге не имеют никакого значения, потому что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

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