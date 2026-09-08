'Это минимум': эксперт оценил, может ли Путин отказаться от посягательств на неоккупированную часть Донецкой области

Кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли откажется от посягательств на неоккупированную часть Донецкой области, поскольку это – самое меньшее, что он может предложить россиянам. Вместе с тем заставить военного преступника отказаться от этих планов могут только действия ВСУ и партнеров Украины.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Эксперт также предположил, что дополнительным фактором давления на Путина могли бы стать американские санкции против России, однако пока реальных предпосылок для такого сценария нет.

Донбасс остается ключевым требованием Путина

Отвечая на вопрос о возможности отказа лидера РФ от претензий на неоккупированную часть Донецкой области, Мельник отметил, что Путин вряд ли пойдет на такой шаг. По его оценке, контроль над всем Донбассом является минимальным результатом, который глава Кремля может представить российскому обществу в качестве оправдания войны.

Поэтому если активные боевые действия прекратятся, а противостояние перейдет в формат, подобный тому, что длился в 2015–2022 годах, в России все острее будет стоять вопрос о том, каких именно результатов удалось достичь ценой войны.

"Итак, это минимум, о котором может отчитаться Путин – "освободили" Донбасс, "защитили" Донбасс и так далее. Если он от этого откажется, ему будет абсолютно нечего сказать. Конечно, если он не начнет какую-нибудь очередную авантюру против прибалтийских стран, Польши или против НАТО", – убежден он.

Что может усилить давление на Путина

Мельник отметил, что продемонстрировать России невозможность реализации ее планов могут, прежде всего, совместные действия Сил обороны Украины и международных партнеров. В то же время, по его оценке, сохраняется небольшая надежда на то, что президент США Дональд Трамп в определенный момент более жестко отреагирует на действия Путина или окажется в ситуации, когда будет вынужден продемонстрировать силу.

"В частности, закон Линдси Грэма – если Трамп действительно введет эти санкции, несмотря на риски, которые могут возникнуть для американской экономики, тогда, возможно, это станет аргументом. И тогда ближайшее окружение Путина начнет объяснять ему, что из этой ситуации нужно как-то выходить. Но пока я бы не дал даже одного процента на вероятность такого сценария", – подчеркнул эксперт.

Что известно о законе Линдси Грэма

Законопроект предусматривает введение санкций против российского руководства, государственных банков, энергетического сектора РФ, а также компаний и судов, связанных с так называемым теневым флотом.

В то же время документ наделяет президента США полномочиями вводить вторичные пошлины до 100% для стран, которые продолжают в значительных объемах закупать российскую нефть, газ и другие энергоносители.

Кроме того, глава Белого дома сможет временно приостанавливать действие отдельных санкций или пошлин, если их применение будет противоречить национальным интересам Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия должна как минимум установить полный контроль над Донбассом. По словам чиновников и аналитиков, если РФ не достигнет этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров возрастет, однако ключевые решения необходимо принять заранее.

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