Путин в очередной раз отдал приказ полностью захватить Донбасс: какой крайний срок установил диктатор

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что Россия должна как минимум установить полный контроль над Донбассом. По словам чиновников и аналитиков, если РФ не достигнет этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров возрастет, однако ключевые решения необходимо принять заранее.

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Прогнозируется, что война станет более разрушительной. Об этом сообщает The New York Times.

Путин может усилить зимнее наступление на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру на фоне острой нехватки средств ПВО у Украины. Также не исключается новая, хотя и ограниченная, мобилизация в РФ после парламентских выборов в сентябре. В то же время некоторые эксперты опасаются, что Кремль может прибегнуть к дальнейшей эскалации и проверить готовность НАТО к противодействию.

Для Европы ставки в этой войне чрезвычайно высоки. Украина представляет собой серьезную проблему безопасности, а возможная победа России будет иметь масштабные последствия для региона. В то же время президент США Дональд Трамп четко дал понять, что считает поддержку Украины европейской ответственностью.

Европейские страны уже финансируют оборону Украины и, вероятно, должны будут предоставить ей гарантии безопасности после достижения договоренностей. Президент Украины Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы Европа участвовала в переговорах, отметил директор Carnegie Russia Eurasia Александр Габуев.

Европейские чиновники заявили, что урегулирование войны в Украине и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы бесконечно полагаться на администрацию Трампа, которую они считают все более непредсказуемой. Они стремятся гарантировать, чтобы Вашингтон и Москва не заключили ни одного соглашения без учета позиций европейских стран.

Напомним, до парламентских выборов в России Кремль, вероятно, не будет объявлять о новой волне мобилизации. В то же время РФ усиливает мобилизационную готовность.

Как писал OBOZ.UA, Северная Корея решила направить в Россию от 30 до 50 тысяч военных. Они должны изучать опыт современной войны, который Пхеньян сможет использовать в будущих конфликтах.

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