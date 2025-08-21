'Это лишь ширма': дипломат объяснил, что стоит за слухами о подготовке встречи Зеленского и Путина в Будапеште

Информация о якобы активной подготовке встречи в Будапеште президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным – это лишь "ширма", которую сознательно устанавливает окружение американского лидера Дональда Трампа. После заявлений последнего, что главарь Кремля согласился на встречу с украинским президентом, в России опровергают, что такая договоренность была достигнута. Возможно, что Трамп неправильно интерпретировал слова Путина – так это или нет, но в США пытаются прикрыть ошибку своего лидера. И для этого распространяют слухи о подготовке встречи в Венгрии.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал известный дипломат и политик Роман Бессмертный. Он пояснил: если Украина открыто готовится к встрече, в РФ такая подготовка не ведется.

"Если вели переговоры советники, то дальше могут вести министры. Если министры, то следующий уровень – премьеры. Сейчас с украинской стороны переговоры ведет политический уровень, потому что три министра – это политика. А вот с российской стороны в делегациях люди с "неопределенным статусом". Их даже трудно назвать техническим уровнем", – объяснил украинский дипломат.

Бессмертный подчеркнул, что это в стиле российской дипломатии, однако он не исключает, что после разговора Путина с Трампом "что-то случилось, и московский диктатора изменил решение".

"Но, с моей точки зрения, на этот раз соврал именно Дональд Трамп. И все эти звонки Орбану, истории о секретной службе в Будапеште, заявления Белого дома – это лишь ширма, прикрытие тех процессов, которые сейчас происходят вне публичного пространства", – считает Роман Петрович.

Дело в том, что российский диктатор не может решиться на непосредственную встречу с украинским лидером, "потому что даже предмета для разговора нет".

"Путин прекрасно понимает: навешать лапши Зеленскому так, как он это делал Трампу, уже не получится. То есть ключевой вопрос: может ли Путин решиться на такую встречу? Ответ – нет", – пояснил дипломат.

Поэтому версия, что они встретятся в Венгрии, по словам Романа Петровича, наивная, и доверять таким сообщениям нельзя. В любом случае это просто США подыгрывает в пользу России.

"Мы имеем дело с театром абсурда. Я когда прочитал о "теплоте", которую Трамп почувствовал от Путина после выхода из самолета, то понял: перед нами откровенно неадекватный человек. Такое ощущение, что читаешь психопатический роман. Это дно, это полное падение", – отметил он.

Что предшествовало

В начале текущей недели Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Однако позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же – "быть хорошим".

И только после этого появилась информация, что вариантом для проведения возможной встречи с участием лидеров США, Украины и России в Белом доме рассматривают столицу Венгрии – Будапешт.

