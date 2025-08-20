'Приоритетный вариант': Белый дом рассматривает возможность переговоров Зеленского и Путина в Будапеште – Politico

Приоритетным вариантом для проведения возможной трехсторонней встречи с участием лидеров США, Украины и России в Белом доме рассматривают столицу Венгрии – Будапешт. Впрочем, выбор еще может измениться.

Да и сама трехсторонняя встреча может состояться только после личных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Что известно

Отвечая на вопрос о том, где может состояться трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским и Путиным, глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась называть конкретный город.

"Я не собираюсь подтверждать или опровергать места событий", – сказала она, когда ее спросили, может ли быть избран местом встречи Будапешт.

Однако сразу два источника Politico, действующий чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к окружению президента США, подтвердили, что именно столица Венгрии сейчас является приоритетным вариантом с точки зрения Вашингтона.

Источники издания утверждают, что секретная служба США уже начала подготовку к саммиту в Будапеште.

"Хотя Секретная служба часто проверяет различные места и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома, сказали два человека, которым предоставлена анонимность для обсуждения частных разговоров", – указано в публикации.

При этом при обсуждении возможных городов, которые примут трехстороннюю встречу на уровне лидеров, звучали и другие названия.

Так, Путин заявил в разговоре с Трампом, что отдает предпочтение Москве. Президент Франции Эммануэль Макрон называл идеальным местом для встречи Женеву. А в самой Швейцарии предложили свою территорию, пытаясь соблазнить российского диктатора возможностью предоставления ему "иммунитета" от исполнения ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом.

В Politico отметили, что Будапешт как место встречи был бы не лучшим выбором для Украины – и не только из-за непростых отношений с Венгрией, но и потому, что именно в столице этой страны более 30 лет назад, в 1994 году, Украина подписала печально известный Будапештский меморандум. Тогда Киев отказался от своего ядерного потенциала в обмен на обещания России, США и Великобритании поддерживать независимость и суверенитет Украины и уважать ее границы.

"Нападение Путина на Украину в 2014 году доказало бессмысленность соглашения, когда ни один из подписантов не предоставил военных сил для противодействия вторжению", – указано в материале.

Впрочем, продолжают авторы статьи, даже сам факт проведения трехсторонней встречи на высшем уровне пока остается под вопросом. Несмотря на анонсы Трампа о подготовке к такому саммиту и утверждение, что она может состояться после встречи Зеленского с Путиным "в течение нескольких недель", Москва снова взялась за старое и оттягивает двусторонние переговоры на высшем уровне между Украиной и Россией, как только может.

Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским пропагандистам 19 августа заявил, что Москва, мол, не исключает переговоров с Украиной, но настаивает на соблюдении процесса, который будет разворачиваться "пошагово, постепенно, начиная с экспертного уровня и затем проходя все необходимые этапы".

Между тем пресс-секретарь Трампа в тот же день снова заявила, что Путин согласился встретиться с Зеленским и что Белый дом работает с Россией и Украиной, чтобы двусторонняя встреча состоялась.

"Президент поговорил с обоими лидерами по этому поводу, и оба лидера выразили готовность встретиться друг с другом", – отметила Ливитт, добавив, что после этого саммита главы двух государств могут встретиться снова – уже с участием Трампа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп сказал Путину, что тому придется встретиться с Зеленским, и призвал диктатора "быть реалистом".

Тем временем сам хозяин Кремля предложил встречу в Москве и хочет видеть Зеленского с глазу на глаз. От поездки в столицу государства-агрессора, которое не раз пыталось ликвидировать украинского президента, Зеленский отказался, как только услышал переданное Трампом предложение диктатора.

