Если будут пробелы в поддержке США, Европа приложит максимум усилий, чтобы их заполнить, – премьер Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила за то, чтобы Европа закрыла пробелы в военной поддержке Украины после приостановления поставок ракет от Соединенных Штатов. Также она призвала больше давить на Российскую Федерацию, вводя больше санкций.

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Об этом политик заявила 3 июля на пресс-конференции в городе Орхус в рамках церемонии официального начала председательства Дании в ЕС. На это мероприятие прибыл и президент Владимир Зеленский. Общение с журналистами транслировалось на YouTube-канале ОП Украины.

Фредериксен призвала страны ЕС перестать думать о военной помощи Киеву как о "подарке". "А рассматривать ее именно как настоящую поддержку защиты Европы против агрессивной политики России, агрессивного империализма", – подчеркнула она.

Европа – давний и сильный континент, который стоит на принципах демократии, свободы слова, верховенства права. "И не так важно, какой именно хищник приходит, – он не имеет права забрать это у нас, у европейцев", – отметила Фредериксен.

"Мы все надеемся, что США продолжат поддержку Украины и через Украину – поддержку Европы. Но если будут какие-то пробелы, то я лично верю, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы их заполнить", – выразила свое убеждение премьер Дании.

Она похвалила украинскую "оборонку" и высоко оценила сотрудничество с украинским ВПК.

"Хочу донести другим лидерам Европы, что у вас больше потенциальной возможности производства, чем у нас финансов. Но я уверена, что вы сможете изготавливать критически важные средства в Украине, если мы сможем найти финансовые средства для этого. Думаю, это будет следующий шаг для Европы", – сказала Фредериксен.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию с официальным визитом в четверг, 3 июля. Он сообщил о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat по совместному производству дронов, в частности дронов-перехватчиков.

– Ранее министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен анонсировал, что уже в сентябре или октябре в Дании начнет работу первое украинское оборонное предприятие. Это является результатом договоренностей на саммите НАТО в Гааге.

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