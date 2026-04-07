Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт открыто поддержал Виктора Орбана на предстоящих выборах и отличился рядом скандальных заявлений. В частности он заявил, что украинская разведка якобы пыталась повлиять на выборы в США и в Венгрии.

Об этом Вэнс заявил на совместной пресс-конференции с Орбаном. При этом он сослался на "последние сообщения разведки США".

"Также стало известно, что украинская разведка рассматривает Венгрию как оперативную зону. Какая политическая мотивация может стоять за нападениями Украины на консервативные патриотические политические силы как в Соединенных Штатах, так и в Венгрии?" – задал вопрос Вэнс.

И сам на него ответил, заявив, что "в украинских разведывательных службах есть элементы, которые пытались повлиять на американские выборы, на венгерские выборы".

По его словам, Украина якобы вмешивалась в американские выборы, помогая демократам. И якобы люди из "украинской системы" за несколько недель до президентских выборов в 2024 году "вели агитацию в поддержку демократов".

"Знаете, например, в украинской системе были люди, которые вели кампанию с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года", – заявил Вэнс.

При этом он фактически повторил венгерскую пропаганду.

"Это их обычная практика. Это часть цены, которую приходится платить за работу с некоторыми элементами их системы", - утверждает вице-президент США.

По словам Вэнса, ни он, ни Виктор Орбан не позволяют этим инцидентам сбивать их с курса, поскольку их цель – решать проблемы своих граждан.

Он также отверг любые упреки относительно приверженности Дональда Трампа к России.

"Мне смешно, когда я слышу, как люди обвиняют моего президента в том, что он пророссийский. Мой президент сделал для помощи Европе с энергией и сжиженным природным газом больше, чем кто-либо в мире, что ослабляет Россию. Потому что мы бы хотели, чтобы наши союзники и друзья проводили разумную энергетическую политику", – сказал Джей Ди Вэнс.

