'Франция готова работать по антибаллистике': Зеленский провел переговоры с Макроном и раскрыл детали

В субботу, 16 мая, президент Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности относительно сотрудничества стран и российские атаки.

Франция также подтвердила готовность к сотрудничеству в сфере противобаллистической защиты. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram.

"Как всегда, хороший и содержательный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Много вопросов успели обсудить, и я благодарен за нашу координацию по всем направлениям", – написал украинский лидер.

Зеленский выразил благодарность президенту Франции за принципиальную позицию и решительное осуждение российских ударов по украинским городам и общинам. Он подчеркнул, что эти атаки в очередной раз демонстрируют истинную сущность России и подтверждают необходимость усиления совместной защиты от имеющихся угроз.

"Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО", – говорится в сообщении.

