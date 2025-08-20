'Это демонстративные удары': Зеленский отреагировал на новые атаки РФ на Украину и призвал к давлению на Москву

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новые циничные удары страны-агрессора России по территории Украины в ночь на 20 августа. По его словам, это демонстративные атаки, которые подтверждают, что необходимо оказывать давление на Москву.

Видео дня

Гарант убежден, что дипломатия должна работать на самом высоком уровне. Об этом он заявил в своем Telegram.

Последствия российских ударов

Украинский лидер отметил, что минувшей ночью в результате атаки дронов по Ахтырке в Сумской области ранения получили 14 человек. Среди пострадавших – дети 5 месяцев, 4 и 6 лет, которых с травмами доставили к медикам.

В Константиновке Донецкой области авиационный удар КАБом повредил пять многоэтажек, под завалами остаются по меньшей мере три человека, продолжаются спасательные работы.

Вражеские удары также были по газораспределительной станции в Одесской области, а под обстрелы попали Черниговщина, Харьковщина и Полтавщина. В общей сложности зафиксировано использование более 60 дронов и одной баллистической ракеты.

"Все это – демонстративные удары, которые только подтверждают необходимость давления на Москву, необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере. Спасибо всем партнерам, кто помогает остановить эту российскую войну", – говорится в сообщении.

Президент заверил, что Украина вместе с США, Европой и другими партнерами работает ради гарантий безопасности, чтобы обеспечить действительно надежный и продолжительный мир.

Что предшествовало

Российские оккупанты ночью ударили дронами по Ахтырке на Сумщине. В результате атаки ренения получили 14 человек, среди них – дети, самому маленькому пострадавшему нет и года. В городе повреждены многоквартирные и десятки частных домов.

Также в ночь на 20 августа кафиры снова атаковали дронами Одесщину. Под ударом оказался Измаильский район области. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура, вспыхнули пожары, пострадавший.

Накануне Россия массированно атаковала энергосектор Полтавщины. Попадания были зафиксированы сразу в двух районах области. Более полутора тысяч абонентов остались без света. Обошлось без пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!