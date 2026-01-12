Несмотря на скепсис отдельных союзников, вопрос членства Украины в НАТО имеет четкую перспективу. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины неизбежно, даже с учетом позиции стран, которые выражают сомнения.

По его словам, это объективная реальность, которую признают в НАТО. Об этом он заявил в понедельник, 12 января.

Комментируя дискуссии внутри Альянса, Марк Рютте отметил, что действительно несколько стран-членов, в частности Венгрия, США и некоторые другие союзники, пока или выступают против, или сомневаются относительно полноценного членства Украины в НАТО.

В то же время генеральный секретарь подчеркнул, что эти разногласия не меняют стратегического курса Альянса.

"Мы знаем, что несколько союзников, включая Венгрию, США и некоторые другие, выступают против или сомневаются относительно полноценного членства Украины в НАТО", – сказв Рютте.

По его словам, путь Украины в Альянс будет продолжаться, а внутренние дискуссии между союзниками являются частью политического процесса, который не отменяет общего решения по евроатлантической интеграции Украины.

"Это данность, это факт", - сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев уже сделал свой выбор относительно вступления в НАТО, теперь это соглашение между Америкой, Украиной, Европой и Россией. Мы отошли от изменений Конституции, что Украина не идет в Альянс, как это было в плане из 28 пунктов, найдя соответствующие аргументы. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

