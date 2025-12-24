'Выбор сделан': Зеленский объяснил, какие дискуссии о перспективах Украины в НАТО идут и какова реакция Китая на переговорный процесс

Киев уже сделал свой выбор относительно вступления в НАТО, теперь это соглашение между Америкой, Украиной, Европой и Россией. Мы отказались от членства в Альянсе ради нашего будущего.

Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский. Он также объяснил позицию Китая на процесс переговоров, подчеркнув, что Пекин якобы уважает суверенитет нашего государства, но в то же время помогает агрессору.

Вопрос вступления Украины в НАТО

"Это соглашение сторон Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО – иметь Украину или нет. И наш выбор сделан. Мы отошли от изменений Конституции Украины, что Украина не идет в НАТО. Это было требование в 28 пунктах. И мы на это не идем. И мы нашли аргументы. Они хотят отдельно договариваться – НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопрос украинского членства в НАТО", – объяснил президент.

Он добавил, что речь идет о договоренности между другими сторонами, а не нашу, и подчеркнул, что это имеет принципиальное значение для будущего Украины.

Риторика Китая

Что касается позиции Китая на переговорный процесс, то Пекин имеет "ровную риторику в отношении нас". По словам Зеленского, там отмечают признание территориальной целостности и суверенитета Украины, объясняя это собственными геополитическими интересами. Также в КНР уверяют, что не поставляют оружие России, готовы к сотрудничеству и заинтересованы в скорейшем завершении войны.

"Но практически они нам не помогают. Там, где они передают станки "русским", мы всегда это подчеркиваем. Там, где они передают им большое количество различных компонентов, подчеркиваем также. Там, где они открывают рынок для "русских" по закупке дешевых китайских дронов, – говорим об этом. А они говорят: так мы для всех открыты. Мы говорим: нет, мы не можем купить, что правда. А они говорят: да, тогда будем все работать. В принципе, вот такой диалог. Неконфликтный, совсем неконфликтный, но и точно не тот, который помогает нам закончить войну", – сказал украинский лидер.

Вопрос поставок оружия и ракет для ПВО

Зеленский отметил, что поставки пакетов помощи происходит в соответствии с запланированным графиком. В то же время ситуация с противовоздушной обороной остается напряженной, ведь Россия усилила обстрелы, из-за чего ощущается больший дефицит ракет для ПВО, поэтому Украина рассчитывает на увеличение поддержки от партнеров.

"Партнеры говорят нам: мы будем помогать, вы держитесь, должно быть сильное соглашение. Мы вас поддерживаем относительно "не идти на уступки". А мы им говорим: мы готовы стоять крепко, можно ракет для ПВО?".

Украинские ракеты

Президент отметил, что Украина применяет собственные ракеты для ударов вглубь РФ. По оценкам производителей, развитие этого вооружения происходит органично, хотя государство стремится ускорить темпы.

В то же время качество ракет постоянно растет: показатели попаданий "Нептунов" существенно улучшились, а эффективность "Фламинго" также выросла. Во время последнего применения из пяти выпущенных ракет одна успешно поразила цель, еще четыре были перехвачены российской ПВО.

"Все это в процессе становится сильнее – каждый месяц. "Рута", которую мы вместе делаем с иностранцами, – хорошая ракета, у нас было удачное применение, но их пока мало. И вопросы по большей части технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели – вот что нужно", – объяснил глава государства.

Вопрос возвращения украинских детей и идентификации их на территории РФ

"Новой информации у меня нет. Было 500 где-то идентифицированных детей с адресами. 1880 на сегодня тех, которых вернули. И вы знаете, насколько большое количество остается там. 500 – это новая информация с адресами. Но надо тысячу раз сказать партнерам, чтобы понемногу одного за другим ребенка возвращать", – проинформировал Зеленский.

