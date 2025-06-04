'Это четкий сигнал Путину': Писториус прокомментировал украинскую операцию 'Паутина'

Украинская спецоперация "Паутина" по поражению российских стратегических бомбардировщиков является впечатляющим достижением, значение которого трудно переоценить. Она также является четким сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, что он не смог достичь своих целей в Украине и не сможет этого сделать в обозримом будущем.

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Такую высокую оценку украинской "Паутине" дал министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом он сказал журналистам перед началом встречи в формате "Рамштайн" 4 июня в Брюсселе.

"В воскресенье, как вам всем известно, был нанесен действительно впечатляющий удар дронами глубоко в российском тылу, в частности против российских дальнобойных бомбардировщиков в Сибири. Это – чрезвычайное достижение, значение которого трудно переоценить. Тысячи километров от украинской границы, от линии фронта", – сказал Писториус.

Немецкий министр также отметил осуществленную Украиной атаку на Крымский мост.

По словам Писториуса, эти спецоперации показывают, что Украина не сдается и чрезвычайно успешно обороняется, а Россия не сможет достичь своих военных целей.

"Это демонстрирует две очень важные вещи. Во-первых, Украина не сдается, наоборот, она креативная, остается мотивированной и обороняется везде, где может, чрезвычайно успешно. Во-вторых, это четкий сигнал: это показывает Путину и российскому населению, что Россия не смогла достичь своих стратегических и военных целей в Украине и, судя по всему, не сможет их достичь в обозримом будущем", – подчеркнул Писториус.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, дроны СБУ атаковали военные аэродромы страны-агрессора РФ в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. В результате был поражен 41 вражеский самолет.

В частности, впервые под украинский удар попала авиабаза "Белая" в Сибири. Спецоперацию СБУ назвали "российским Перл-Харбором" и поворотным моментом в истории войн.

По словам президента Владимира Зеленского, операцию готовили более полутора лет, а ее центр размещался рядом с офисом ФСБ в одном из регионов России.

Утром 4 июня источники OBOZ.UA в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к операции "Паутина". На видео показано начало спецоперации, когда фуры, загруженные модульными домиками с дронами, отправлялись в путь.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спутниковые снимки аэродрома "Оленья" в Мурманской области подтвердили уничтожение бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3 и военно-транспортного самолета Ан-12. В общей сложности на авиабазах "Белая" и "Оленья" уничтожено семь Ту-95МС, четыре Ту-22М3 и один Ан-12. Также, предположительно, еще один бомбардировщик Ту-95МС получил повреждения.

Служба безопасности Украины обнародовала уникальные кадры операции "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации России. В ведомстве показали часть самых ярких кадров поражений – удары FPV-дронов по российским аэродромам "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая".

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