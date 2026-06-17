СБУ задержала сторонницу РФ, которая расхваливала "референдум" во время оккупации Херсона: что ей грозит

В Херсонской области задержали ещё одну сторонницу оккупантов . Жительница Антоновки во время оккупации Херсона хвалила фейковый "референдум", агитировала односельчан принимать в нем участие и всячески поддерживала оккупационные власти и войска.

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Когда Россия бежала из правобережной части региона, предательница "залегла на дно" в областном центре, однако в конце концов её задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Что известно

СБУ задержала сторонницу РФ, которая расхваливала фейковый "референдум" во время оккупации Херсона

Речь идет о безработной жительнице поселка Антоновка, расположенного недалеко от областного центра.

Женщина агитировала местных жителей принять участие в фейковом плебисците и "проголосовать" за так называемое присоединение Херсонской области к стране-агрессору.

Кроме того, она восхваляла российские вооруженные группировки и выступала в поддержку оккупационного режима.

После освобождения правобережья Херсонской области коллаборационистка в качестве переселенки переехала в областной центр и "залегла на дно" в съемной квартире.

"Чтобы избежать правосудия, женщина вела малозаметный образ жизни, фактически не появляясь на людях без крайней необходимости. Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки, установили ее местонахождение и задержали. В ходе обысков у нее изъяли смартфон, с которого она распространяла прокремлевскую пропаганду", – отметили в Службе.

В настоящее время задержанной уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);

(коллаборационистская деятельность); ч. 3 ст. 436-2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как писал OBOZ.UA, ранее сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который наводил российские удары по позициям Сил обороны в Донецкой области.

Кроме того, спецслужбой разоблачена и задержана вражеская агентка, которая корректировала массированные атаки РФ по Киеву.

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