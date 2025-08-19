'Это был очень успешный день': Рютте подвел итоги встречи в Вашингтоне. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил переговоры в Вашинтоне 18 августа как очень успешные. Он также назвал президента США "прагматичным миротворцем", который "оказывает давление и ищет пути" для завершения войны.

В этом направлении, по мнению главы Североатлантического альянса, Трамп имеет достижения, потому что вывел вопрос российско-украинской войны из "тупика" и якобы уговорил российского диктатора Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ряд комплиментарных для президента США заявлений Рютте сделал в эфире Fox News.

Что сказал Марк Рютте о Трампе и встрече в Вашингтоне

Комментируя встречу Трампа, Зеленского и лидеров ряда европейских государств в Белом доме, Рютте, который также присутствовал на этой встрече заявил об "очень успешном дне".

Он также осыпал комплиментами президента США, который, мол, нашел выход из "тупика", в котором уже давно оказалась российско-украинская война.

"Я согласен с вами, что президент Трамп является прагматичным миротворцем, как вы, кажется, сказали. И что он сделал в этом году – он вышел из тупика, начал разговор с Путиным, но также оказывал давление, не так ли?" – заявил генсек Североатлантического альянса.

Правда, как следует из слов Рютте, давил Трамп на кого угодно, кроме российского диктатора.

"Мы провели саммит НАТО, [договорились об увеличении взносов до] 5%, что стало большим успехом президента Трампа во внешней политике. А потом он снова решил, что летальное оружие будет доставлено в Украину, и что оплатят его европейцы. И он ввел вторичные санкции против Индии. Поэтому он оказывает давление, но также ищет пути решения этой проблемы, чтобы положить конец этой войне", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Относительно встречи в Белом доме в понедельник – она, по мнению Рютте, запустила ряд важных процессов.

"Так что сегодняшний день был успешным. Мы обсудили гарантии безопасности, мы будем работать над ними в ближайшие дни, а затем проведем виртуальную встречу с этой группой лидеров и президентом. А потом мы будем работать над трехсторонними договоренностями. Ему удалось во время разговора с президентом Путиным добиться от Путина согласия на первую встречу между Путиным и Зеленским. Поэтому сейчас они обсудят, где состоится эта встреча в рамках подготовки к трехсторонней встрече. В общем – очень успешный день", – излучал оптимизм Рютте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После ее завершения Зеленский высказался о главных пунктах гарантий безопасности для Украины, о трехсторонней встрече в формате Украина-Россия-США, а также рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров.

Тем временем Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ.

Также президент США заявил, что уже начал готовить встречу Путина с Зеленским. В то же время заявления, звучавшие из Кремля, вызвали определенные сомнения относительно того, что российский диктатор согласился на такую встречу.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, диктатор "выразил поддержку непосредственным переговорам между делегациями России и Украины", а также что прозвучала идея о том, что "следовало бы рассмотреть повышение уровня представительства Москвы и Киева" на таких переговорах – из чего сделать вывод о согласии Кремля о встрече на высшем уровне очень сложно.

Сомневается в том, что Путин не побоится встретиться с Зеленским лично, и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

