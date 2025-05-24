'Эти дни закончились': Трамп обвинил демократов в истощении армии США

Президент США Дональд Трамп обвинил своих предшественников-демократов в том, что они истощили американскую армию и оставили границы Соединенных Штатов без защиты. Однако теперь все изменится, заверил он.

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Американский лидер объявил новые цели американских вооруженных сил – они больше не будут "нести демократию под дулом пистолета". Соответствующие заявления Трамп сделал в субботу, 24 мая, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США 2025 года в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.

"Они (демократы – Ред.) задействовали вооруженные силы во всевозможных социальных проектах и политических делах, оставляя наши границы беззащитными и истощая наши арсеналы для ведения войн с другими странами. Но при администрации Трампа эти дни закончились", – сказал он.

По словам Трампа, сейчас вооруженные силы США избавляют от отвлекающих факторов и сосредотачивают армию "на основной миссии: разгромить противников Америки, убить противников Америки и защитить наш великий американский флаг". Он подчеркнул, что главной задачей армии является доминирование над врагом.

"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию во всем мире под дулом пистолета. Задача военных – доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любое время и в любом месте", – резюмировал президент США.

Он также рассказал, что американские военные начнут осваивать "совершенно новую форму ведения войны" – использование дронов в боевых действиях. Армия США уже сейчас изучает новые способы ведения конфликтов на примере украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал грандиозный парад в Вашингтоне 14 июня 2025 года. Мероприятие будет приурочено 250 годовщине создания Армии Соединенных Штатов.

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