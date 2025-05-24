Трамп анонсировал 'грандиозный' парад в Вашингтоне в день своего рождения: когда он состоится

Президент США Дональд Трамп анонсировал грандиозный парад в Вашингтоне 14 июня 2025 года. Мероприятие будет приурочено 250 годовщине создания Армии Соединённых Штатов.

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Для участия в праздничных мероприятиях американцам предлагают заполнить соответствующую форму. Военный парад Трамп анонсировал в социальной сети Truth Social.

Американский президент подчеркнул, что на протяжении двух с половиной столетий американские солдаты сражались, проливали кровь и умирали, чтобы сохранить свободу США.

"Я с гордостью объявляю, что мы проведём грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединённых Штатов в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия. На протяжении двух с половиной столетий наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и умирали, чтобы сохранить нас свободными, и теперь мы почтим их прекрасным парадом, достойным их службы и жертв. Американцы по всей стране приглашаются принять участие", – заявил Трамп.

На сайте america250.org, посвященному годовщине американской армии, говорится, что в параде примут участие 6700 солдат, десятки танков и боевых машин, которые пройдут по округу Колумбия. Также в мероприятии будет задействана авиационная составляющая.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на реформирование науки и ядерных технологий. Документы касаются возрождения ядерной энергетики и внедрения "золотого стандарта науки". Таким образом, после десятилетий застоя и закрытых реакторов, республиканец "прокладывает путь для ядерных инноваций".

Как сообщал OBOZ.UA, после телефонных переговоров с Владимиром Путиным 19 мая президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что кремлевский диктатор не готов прекратить войну против Украины потому что думает, что побеждает. Это противоречит тому, что Трамп говорит публично.

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