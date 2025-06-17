'Эта война продолжается из-за России': Зеленский на саммите G7 призвал 'давить дальше по всем направлениям' для достижения мира

Чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну, страны G7 должны усилить санкционное давление против России, в частности ограничить ее доходы от нефти снижением цен до 30 долларов за баррель. "Группа семи" ускорит результат, если будет инвестировать в развитие оборонных технологий Украины.

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С такими тезисами президент Владимир Зеленский выступил на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде A Strong and Sovereign Ukraine. Его речью поделилась пресс-служба ОП.

Глава государства рассказал иностранным политикам об обстреле, который РФ осуществила в ночь на 17 июня. Оккупанты запустили 440 дронов и 32 ракеты различных типов, в том числе баллистические и с кассетными боеголовками. Президент обратил внимание на то, что пострадали гражданские; по состоянию на вечер вторника было известно о 131 раненом и 15 погибших, среди которых гражданин США.

Зеленский напомнил: Россия углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей. Это угроза не только для нашей страны, но и для всего мира: к примеру, модернизированные россиянами дроны попадают в КНДР. Именно поэтому Украина работает над разработкой и развертыванием дронов-перехватчиков и нуждается в дополнительном финансировании на их производство.

"Нам всем придется и дальше работать вместе – с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и инвестиционной. Я призываю вас и в дальнейшем увеличивать инвестиции в производство оружия в Украине – это самый быстрый путь к достижению результатов", – попросил Зеленский.

Он считает, что новый, 18-й санкционный пакет ЕС должен усилить ограничения против банковского и энергетического секторов РФ. Также необходимо серьезно ограничить цены на российскую нефть – не выше 30 долларов.

Президент акцентировал, что важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки Украины со стороны стран G7, включая США.

Важно всем вместе продолжать призывать главу Белого дома Дональда Трампа, чтобы он использовал все свое реальное влияние для давления на Кремль.

"Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия. Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше по всем направлениям, чтобы наконец достичь мира", – подытожил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– В воскресенье, 15 июня, в канадском курорте Кананаскис в провинции Альберта начался 51-й саммит лидеров стран "Группы семи". На это мероприятие прибыл и Владимир Зеленский.

– Там президент Украины провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни и сообщил ему о российском терроре против наших мирных жителей.

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