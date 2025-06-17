Зеленский в Канаде примет участие в спецзаседании лидеров G7: подробности

Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит в Кананаскисе. Он примет участие в специальном заседании лидеров стран G7, которое пройдет на полях саммита в Канаде.

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На полях саммита глава государства также проведет серию важных переговоров. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Так, мероприятие, в котором примет участие президент Украины, имеет красноречивое название - "A strong and sovereign Ukraine", то есть "Сильная и суверенная Украина". Основной темой встречи станет поддержка нашего государства в войне против России и обсуждение будущего мирного урегулирования.

Также во время саммита глава украинского государства проведет ряд ключевых переговоров с лидерами влиятельных стран мира. В частности, запланированы встречи с президентами Франции, Бразилии, председателями Европейского совета и Еврокомиссии, премьерами Канады, Великобритании, Италии, Японии, Индии и генеральным секретарем НАТО.

Напомним, в воскресенье, 15 июня, в канадском курорте Кананаскис в провинции Альберта начался 51-й саммит лидеров стран Большой семерки (G7), который стал первым для канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Великобритании Кира Стармера, Канады Марка Карни и Японии Сигеры Исибы. Также впервые после переизбрания президентом США такое мероприятие посетит Дональд Трамп.

Председательствующая на саммите Канада среди основных тем встречи заявила укрепление мира и безопасности, построение критически важных цепей, поставки полезных ископаемых и использование искусственного интеллекта и тому подобное.Также ожидается, что значительное внимание лидеры "семерки" уделят войне России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встречались 26 апреля в Ватикане, куда они приехали для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Их встреча состоялась в формате тет-а-тет в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика и длилась всего 15 минут.

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