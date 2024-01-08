"Есть вопросы к каждой статье": в Раде сказали, что законопроект о мобилизации будет изменен

В украинском парламенте заявили, что законопроект об изменениях в мобилизации будет "очень существенно изменен" перед голосованием. У народных депутатов есть вопросы практически к каждой статье документа.

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Об этом в интервью изданию nv.ua сказал секретарь комитета по национальной безопасности Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, во время обсуждения проекта с главой министерства обороны Рустемом Умеровым и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным члены комитета задавали вопросы относительного каждого изменения, которое прописано в нем.

"Мы два с половиной часа задавали им стратегические вопросы по законопроекту – что нужно министерству обороны, что нужно главнокомандующему, цифры мобилизации, как повлияет каждая статья", — отметил он.

Нардеп отметил, что законопроект могут вернуть Кабинету министров на доработку через голосование в зале или же он будет проголосован в первом чтении.

"То, что я сейчас вижу: в коалиции будут пытаться провести его в зале до первого чтения, чтобы потом во втором чтении исправить те вопросы, с которыми многие депутаты не согласны. Такие варианты. Как будет, мы посмотрим", – сказал Костенко.

Во вторник, 9 января, как проинформировал парламентарий в комитете проведут голосование относительно этого документа. 8 января – крайняя дата подачи альтернативных законопроектов, которых уже есть четыре.

"Дорабатывать там есть что – начиная от технических, юридических моментов и заканчивая концептуально теми нормами, которые туда вложены, и объяснить их не могут. И это нужно исправлять", – подчеркнул Костенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада не планирует рассматривать законопроект о мобилизации в оригинальном виде. Перед голосованием в законопроект будут внесены изменения и разработан "компромиссный" вариант, заявила нардеп Евгения Кравчук.

Ранее сообщалось о том, что законопроект об изменениях в мобилизации в нынешнем виде не будет выноситься на голосование в Верховной Раде, рассказывал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в законопроект будут внесены необходимые изменения, призванные его оптимизировать.

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