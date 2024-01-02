Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о мобилизации в оригинальном варианте, – Кравчук

Верховная Рада не планирует рассматривать законопроект о мобилизации в оригинальном виде. Перед голосованием в законопроект будут внесены изменения и разработан "компромиссный" вариант.

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Об этом сообщила заместитель председателя комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук в эфире телеканала "Рада". Так, на этой неделе в законопроект о мобилизации планируется внесение изменений, которые, в частности, будут учитывать замечания уполномоченного по правам человека.

По словам Кравчук, в ближайшие дни в парламенте начнет работу большая межведомственная рабочая группа, которая будет работать над созданием компромиссного варианта законопроекта.

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься. Есть замечания от уполномоченного по правам человека. Также есть определенные беспокойства, чтобы не было коррупционных норм. Все должно быть понятным и справедливым образом", – сообщила Кравчук.

Она отметила, что российские ракеты в небе служат напоминанием украинцам, что полномасштабная война продолжается и угроза для нашего государства остается. В то же время военные, защищающие Украину с самого начала большой войны, должны знать, когда их заменят. Однако им на смену должны прийти подготовленные и хорошо обученные люди.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте о мобилизации, который правительство внесло в Верховную Раду, есть противоречащие Конституции Украины нормы.

Ранее сообщалось о том, что законопроект об изменениях в мобилизации в нынешнем виде не будет выноситься на голосование в Верховной Раде, рассказывал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в законопроект будут внесены необходимые изменения, призванные его оптимизировать.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Рады Руслан Стефанчук отметил, что законопроект о мобилизации включает жесткие меры, но иначе выиграть в войне будет сложно. Он подчеркнул, что этот документ будет проходить тщательное изучение в соответствующих комитетах.

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