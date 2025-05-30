Есть три причины: почему Лавров снова заговорил о "безъядерном статусе" Украины

Требование о якобы "возвращении Украины к безъядерному статусу", которое озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, является откровенной манипуляцией, ведь Украина находится в безъядерном статусе еще с 1996 года. Риторика Москвы призвана заблокировать международное сотрудничество Украины в сфере безопасности, сузить ее суверенитет и переложить на нее ответственность за войну.

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Об этом заявили в украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там отметили, что Украина с 1996 года неизменно находится в безъядерном статусе, о котором говорил Лавров.

А 19 лет назад была завершена передача ядерного арсенала России.

Кроме того, в 1992 году Украина подписала Лиссабонский протокол, в 1994 году – Будапештский меморандум, а также присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, принципов которого последовательно придерживается.

Россия же грубо нарушила условия Будапештского меморандума и более 400 других международных договоров, начав вторжение в Украину в 2014 году.

Кроме того, Лавров искажает факты, ссылаясь на несуществующий документ – "Декларацию о независимости 1991 года".

Он подменяет ее Декларацией о государственном суверенитете 1990 года, которая является конституционным актом. 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения Независимости Украины.

В упомянутой Декларации действительно было провозглашено намерение в будущем быть нейтральным и безъядерным государством.

Принятием Конституции 1996 года и внесением изменений в нее в дальнейшем были пересмотрены и уточнены конституционные основы и приоритеты Украины.

В Основном законе нет упоминаний о нейтралитете, внеблоковости и безъядерном статусе – на момент голосования Украина уже отдала ядерное оружие РФ.

Лавров также умалчивает, что с 2019 года в Конституции Украины закреплен курс на вступление в НАТО и ЕС.

А его утверждение о якобы закреплении в Конституции намерений "восстановить ядерный статус" является ложью, заявили в Центре стратегических коммуникаций.

"Это не просто историческая путаница. Такая риторика – часть информационной операции Москвы", – говорится в публикации.

В частности, Кремль преследует три основные цели:

– заблокировать международное сотрудничество Украины в сфере безопасности;

– сузить ее суверенитет;

– переложить ответственность за войну на Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 мая Лавров объявил, на втором раунде переговоров с Украиной Москва будет настаивать на отмене якобы "дискриминационных законов". Он также выдал, что возвращение к "нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины" является якобы одним из условий РФ для "урегулирования конфликта".

Напомним также, по оценке ISW, Москва продолжает диктовать условия переговоров с Украиной, выдвигать циничные требования и манипулировать, чтобы ложно обвинить Киев в затягивании дипломатического процесса. А факт отсутствия конкретных сроков для следующих шагов РФ использует, чтобы полностью задержать переговоры и продолжить войну.

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