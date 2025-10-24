Есть три очевидные причины, почему Трамп надавал Путину 'оплеух' и начал наконец давление на Россию. Интервью с дипломатом Веселовским

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене саммита с Владимиром Путиным в Будапеште, объяснив это "неправильным моментом" и отсутствием перспективы. Он добавил, что Путин готов к переговорам по Украине, но выставляет максималистские требования. "Мы не хотим, чтобы у него было все", – объяснил глава Белого дома свою позицию.

Видео дня

На этом фоне Вашингтон перешел к открытому давлению. Трамп объявил о жестких санкциях против российских энергетических компаний, а Сенат США одобрил сразу три законопроекта: об использовании замороженных активов России в пользу Украины, признании РФ спонсором терроризма и наказании Китая за поддержку Москвы. "Надеюсь, что санкции сделают Путина умнее", – заявил по этому поводу Трамп.

Европа тем временем синхронизируется: принимает 19-й пакет санкций и обсуждает "репарационный заем" на 140 миллиардов евро для Украины. Союзники Украины готовят варианты перемирия, способные устроить Трампа. За закрытыми дверями европейских столиц формируется 12-пунктный план завершения войны – документ, который должен одновременно остановить российскую агрессию и понравиться американскому президенту.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Что ж, начнем с той встречи, которая так и не состоялась в Будапеште. Вопрос прежде всего в том, почему Трамп так решил?

– Есть несколько объяснений. Одно из них – роль госсекретаря США Марко Рубио. Он имел разговор с министром иностранных дел РФ Лавровым, после чего доложил о его содержании, а главное – о тоне. И этот тон был показателен. К этому Рубио приобщил цитаты пресс-секретаря Путина Пескова, который, конечно, не говорит без разрешения хозяина. И все это вместе создало негативное впечатление. Там еще и высказывания заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова, а это не просто дипломат, это человек, который двадцать лет занимается стратегическими, в том числе ядерными вопросами с США. И все это, собранное вместе, могло лечь на стол Трампа.

Второй элемент: все большая волна критики в отношении действий Трампа в отношениях с Россией в американских медиа. Знаете, когда о тебе пишет "эта дрянная, предательская, недостойная" New York Times, по словам самого Трампа, это одно. Когда еще более "паскудная" CNN – это второе. Но когда уже об этом пишут Washington Times, Wall Street Journal – то есть рупоры крупного капитала, когда подключаются NBC, которую он якобы любит, а не ABC, все это уже создает хор, который забивает даже ту "радость победы", которую он себе приписал на Ближнем Востоке.

И вот в этот момент Трамп понимает: заниматься болтовней с Путиным в Будапеште – это просто не ко времени. Потому что приезжают люди из НАТО, напоминают: мы военный альянс, сейчас опасно, россияне могут серьезно продвинуться, если мы расслабимся. Украину надо не "спасать", а подставить плечо – по-настоящему, по-взрослому. И все это, возможно, сыграло роль. Но мне кажется, есть еще один момент. Через неделю у Трампа встреча с лидером Китая Си Цзиньпином. И на эту встречу американский президент должен ехать сильным. А сильным он будет тогда, когда публично даст пощечину Путину. И вот эту публичную пощечину мы и увидели. Все это вместе и сложилось. Поэтому Трамп говорит: "Хватит меня обманывать". И вот теперь, когда Путин тоже собирается его "обмануть перед всем миром", он решает – нет, хватит. И отменяет встречу.

– Для Путина это действительно пощечина? И действительно ли это потеря большой возможности для него?

– Бесспорно. И главное – Трамп не изменил своей фундаментальной мысли: "пытаться купить Россию". Это никуда не исчезло. Это все остается внизу, в его логике. Он просто ищет лучшую позицию для торга. Но именно сейчас он дает Путину публичную пощечину. Потому что весь мир уже говорил о чрезмерной зависимости Трампа от Кремля. После той "Аляски" все говорили: ты же зависим от него. Он приехал к тебе: "поел, ноги помыл, оставил грязную воду, а ты остался ни с чем". Тогда Трамп еще не сел в самолет, лететь домой, а все СМИ уже сообщают, что он проиграл. И вот эта картина зависимости разрушена одним публичным жестом. Трамп говорит: "Нет, я не буду у него на побегушках. Он будет у меня". А когда он добавляет: "Я ему все не отдам", то это не только об Украине. Это вообще о геополитической игре.

– Относительно последствий после отмены. Дональд Трамп заявил, что Минфин США вводит санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

"Надеюсь, что санкции сделают Путина умнее", – сказал Дональд Трамп о введенных санкциях в отношении России. Новые американские санкции против РФ будут одними из самых жестких, заявил министр финансов США Бессент. На ваш взгляд, так насколько эти санкции могут сделать Путина "умнее"?

– Эти прогнозы лишь подтверждают: все это имеет прежде всего антикитайское направление, а не сугубо антироссийское. Что касается Индии, то там речь не идет о "полном отказе". Есть английский термин phasing out, то есть постепенный выход. Не cutting down – не "отрезать". Это означает, что ничего не произойдет завтра. Процесс будет длиться месяцами, не неделями. Постепенное уменьшение закупок – вот что это такое. Поэтому говорить, что "сегодня санкции введены, а завтра российские танкеры не будут знать, куда девать нефть" – неправильно. Эту нефть все равно кто-то купит, возможно, в меньших объемах, но купит.

Другой вопрос – откажется ли Китай? Ни в коем случае. Более того – он увеличит закупки, но снизит цену. Сделает ли это Путина умнее? Да, но не сейчас. То есть никакого изменения в парадигме войны против Украины, Европы и частично остального мира пока не видно. Есть ли признаки того, что Кремль начал думать иначе? Нет. Есть лишь сообщения, что российские генералы уже определили даты "взятия" Купянска и Покровска. А если определили, то идти к этому они будут любой ценой.

Это означает, что опасность растет. Они могут перебросить силы с других участков фронта. Ведь так же Путину сейчас нужна демонстрация силы перед саммитом Си Цзиньпина и Трампа. Он хочет показать себя "несокрушимым". Итак, имеем самую горячую фазу из всех горячих. И никаких признаков, что Путин передумал, нет.

– А вот эта "отработка ядерных ударов", этот демонстративный запуск ракеты "Ярс", показательная активность ядерной триады – это "я ничего не боюсь и буду продолжать дальше"?

– Эти испытания проводились показательно в ответ на испытания, проводившиеся в странах НАТО. Там, правда, не в трех средах – вода, земля, воздух, а лишь в одной. Но сам факт – это был ответ.

Кроме того, эти маневры приурочены к собранию в Юго-Восточной Азии. Это уже второй "кульминационный" момент для КНР. Первый был 3 сентября, на праздновании победы Китая во Второй мировой войне – тогда речь шла о чисто военной демонстрации. А сейчас – об экономически-финансовой. Китай сейчас стремится показать свое первенство в индо-тихоокеанском регионе, если не во всем мире. И Путин демонстрирует таким образом свою "ценность" для Си Цзиньпина. Потому что в арсенале Си сегодня нет того, что имеет Путин в ядерной сфере. Да, возможно, это появится через 5-10 лет, но не сейчас. Путин как бы говорит: "Вы не можете договориться с Трампом между собой? Я здесь. И я не третий. Я равный. Без меня этот мир не будет стабильным". Вот, собственно, в этом и заключается смысл этой демонстрации ядерной триады.

– А что с разрешением на удары? Wall Street Journal сообщила, что США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет большой дальности. Но Трамп буквально через несколько часов заявил, что это фейк: мол, ничего не снимали, никакого разрешения не давали. Что это вообще было?

– Это – игра. Очень умная. Газета написала: "Ограничения сняты". Но использованы же ракеты европейские – те самые Storm Shadow. Трамп же говорит правду: "Мы ничего не снимали". Потому что действительно не США снимали, а европейцы. Однако есть нюанс: эти ракеты не могут быть применены без американского "кивка".

– Там же есть американские комплектующие.

– Именно так. Но эти ракеты же не поставили Украине "вчера". Они лежали на складах месяцами. И вот сейчас прозвучал тот самый "кивок". Раз. Потом заявление министра финансов о санкциях. Два. И сама реакция Трампа. Три. Это, если хотите, еще одна "триада", только в политическом исполнении. И Wall Street Journal прав, когда об этом пишет. И Трамп тоже прав, когда говорит, что ничего не снимал. Потому что формально и нечего было снимать.

– Теперь относительно Европы. Вчера саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сегодня в Лондоне "коалиция желающих". Принят 19-й пакет санкций. Вопрос использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине идет трудно, но все же неуклонно. Итак, можно ли ожидать каких-то серьезных решений в ближайшем будущем?

– Перед саммитом ЕС было понятно: главным вопросом будет именно использование замороженных российских активов в бельгийском Euroclear. Это самый важный и самый сложный вопрос повестки дня. Если бы сейчас поступил четкий сигнал от американцев, что они поддерживают эту идею, это существенно повлияло бы на позиции тех стран, которые еще сомневаются. Среди них – Бельгия, Франция, возможно, немного Австрия. Немцы уже согласились, что очень важно. Нидерланды, похоже, тоже. Но вот эти две-три столицы еще колеблются. Со своей стороны, мы должны оставаться настойчивыми, но не переходить черту. Европейцы – наши партнеры, не наши домашние любимцы, которым мы можем приказать. Правильный тон сейчас важнее правильных слов.

– Европа наконец подошла к этой черте – к решению использовать замороженные российские деньги? Еще год назад даже мысль об этом вызывала у них шок. Аргументов "почему нет" было море – от риска для финансовой стабильности до правовых преград. А теперь? Деньги заканчиваются или просто пришло осознание, что война продлится дольше, чем они думали?

– И одно, и другое. Во всех странах Европы – задолженность. В некоторых – катастрофическая, как во Франции. И при этом растут и левые, и праворадикальные популистские движения. И те, и другие кричат: "Тратьте деньги на нас!" или "Выгоняйте иммигрантов!" Только вот парадокс: работать вместо иммигрантов они не хотят. Итак, внутриполитическая ситуация в Европе такова, что выделять большие средства Украине открыто – рискованно.

Логика проста: или мы платим собственным пенсионерам или украинским. И это вопрос не одного политика – это вопрос миллионов избирателей. Поэтому если нужны деньги, их надо взять там, где это не больно для собственного электората, например, в России. Потому что собственные граждане не готовы платить, "не созрели". Кстати, даже поляки, которые всегда были самыми горячими друзьями Украины, сейчас стали самыми осторожными. Меньше всего хотят давать деньги, меньше всего хотят участвовать в новых программах помощи. Заняты своим раскапыванием могил и переписыванием истории. Да, вопрос памяти важен, но вопрос будущего еще важнее. Поэтому сегодня, если упростить: или останется Украина и вместе с ней Польша и Европа, или не останется ни Украины, ни Польши, ни Европы.

– Генсек НАТО Рютте накануне имел встречу с Трампом. Он привез в Белый дом план из 12 пунктов, который сейчас активно обсуждают – с прекращением огня, но и постепенным снятием санкций с Москвы, то есть с "предложениями от Трампа и для него" и потенциальным лаврами миротворца для него.

– Именно так. Это тот самый план. Видите, уменьшили уже предыдущий, "ближневосточный", с 20 пунктов до 12. Но главная разница не в количестве. В ближневосточном плане не было ответа на простой вопрос: "А кто это будет выполнять?" В 12-пунктном – есть. Там прямо сказано: все делает НАТО, контролирует НАТО, координирует НАТО. В том плане ХАМАС и ЦАХАЛ оставались сами по себе, а здесь есть сила, структура и механизм контроля.

– Но насколько этот план вообще жизнеспособен? Там же НАТО – красная линия для Путина. Или это просто дипломатический ход, чтобы показать, что Путин "опять отказался"?

– И то, и другое. Потому что когда говорят "НАТО", это не означает, что завтра все, от Кипра до Исландии, соберут свои бронетранспортеры и двинутся на Псков. Речь идет о коалиции желающих. НАТО дает логистику, разведку, финансовую и организационную поддержку. Но воюют не все вместе, а те, кто готов. Это, кстати, идеально подходит Трампу. Потому что не его руками, не его солдатами. Ему же важно, чтобы "делали другие, а лавры – ему". И именно поэтому Европа играет в это охотно. Они предлагают ему стать "начальником безопасности" – одновременно в Украине, на Ближнем Востоке. То есть – глобальный надзиратель за стабильностью. А там и "нобель" сам придет.

В целом же это по сути о том, что альянс берет на себя ответственность за безопасность Украины. Не за войну Украины с Россией, а именно за ее безопасность. Как? Дает оружие, дает деньги, дает страховые гарантии. И если линия фронта останется такой, как сейчас, то именно НАТО в этой новой форме будет гарантировать, что ее больше никто не перейдет.