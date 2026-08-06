Шесть квартир, три дома и апартаменты в Буковеле: бывшему командующему логистикой Воздушных сил предъявили новое подозрение

Бывшему командующему логистикой Воздушных сил ВСУ предъявили новое подозрение в незаконном обогащении — по данным следствия, за пять лет он приобрел шесть квартир, три дома, апартаменты в Буковеле, шесть земельных участков, четыре автомобиля и другое имущество. Правоохранители считают, что стоимость этих активов как минимум на 20 млн гривен превышает его законные доходы.

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Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, это уже не первое подозрение в адрес бывшего чиновника – ранее он уже фигурировал в уголовном производстве по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство стратегических оборонных сооружений для украинской авиации.

За пять лет накопил значительный имущественный портфель

По данным следствия, в течение 2020–2025 годов подполковник Воздушных сил сформировал обширный портфель недвижимости и другого ценного имущества. Правоохранители утверждают, что законных доходов для приобретения таких активов у него не было. Следствие установило, что за этот период были приобретены:

шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире;

три жилых дома на территории Житомирской области;

апартаменты в Буковеле;

шесть земельных участков;

четыре автомобиля, в том числе Audi Q7 и Audi Q5;

гаражи и другие нежилые помещения.

Общая стоимость этого имущества, по оценке следствия, более чем на 20 миллионов гривен превышает официальные доходы военнослужащего.

Имущество оформляли на родственников и близких

По информации Офиса генерального прокурора, для сокрытия реального владельца большинство активов были зарегистрированы на других лиц. Речь идет о родителях, сыне, сожительнице и куме подозреваемого.

Впрочем, следователи считают, что формальная регистрация не меняла фактического контроля над имуществом. По версии правоохранителей, именно подполковник пользовался недвижимостью, автомобилями и другими активами, а также распоряжался ими как владелец. В ходе расследования законных источников доходов, которые могли бы объяснить приобретение такого объема имущества, установлено не было.

Подозрение не первое

Отмечается, что это уже второе уголовное производство, в котором фигурирует бывший командующий логистикой Воздушных сил. Еще в феврале этого года ему было предъявлено подозрение по делу о возможном хищении бюджетных средств, выделенных на строительство стратегических оборонных сооружений для украинской военной авиации.

По данным следствия, речь шла о десятках миллионов гривен государственных средств. В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили новые обстоятельства, которые стали основанием для возбуждения еще одного эпизода — на этот раз по факту незаконного обогащения.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора бывшему чиновнику сообщено о подозрении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение. Также ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы следствие просит установить залог в размере более 21 миллиона гривен.

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