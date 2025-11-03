"Есть разные мышления и предложения": Зеленский прокомментировал европейский план по окончанию войны

Информация о наличии согласованного "мирного плана из 12 пунктов", который якобы разработала Европа, не соответствует действительности. По состоянию на сейчас ни одного четкого документа нет, а переговоры о возможном урегулировании продолжаются только на уровне консультаций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, отметив, что он не видел европейского плана по окончанию войны.

"Важно в этом вопросе, видел ли я как Президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию".

Европейские инициативы без согласования

По словам президента, сейчас существуют лишь различные "европейские мышления и предложения" по мирному урегулированию. Он также выразил удивление тем, что в публичном пространстве появляются утверждения об участии России в гипотетических переговорах по этому плану.

"Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь пока ни один европейский лидер или президент США не может заставить Россию сесть за стол переговоров", – сказал Зеленский.

Роль США в процессе

Президент подчеркнул, что любые дальнейшие наработки по мирному урегулированию должны обсуждаться при участии Соединенных Штатов Америки. Без их политической и военной поддержки, по его словам, перейти к дипломатическому этапу невозможно.

"Наша позиция следующая: сейчас есть консультации среди советников, есть несколько различных разговоров, никакого плана четкого на столе пока готового нет", – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что европейские страны пытаются стать более значимыми в возможном урегулировании войны в Украине. Именно поэтому Финляндия предложила свой вариант "мирного плана ЕС для Украины". План состоит из 12 пунктов.

