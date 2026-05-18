США приняли важное решение по российской нефти: у Путина отреагировали

Решение администрации Дональда Трампа относительно исключения из санкций на российскую нефть, которое завершилось 16 мая, будет продлено еще на 30 дней. В Кремле это уже назвали "очень позитивным"

Об этом заявил Министр финансов США Скотт Бессент в X. Он отметил, что отдельные страны получат лицензии, которые позволят им закупать нефть РФ.

"США выдает временную 30-дневную генеральную лицензию, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море. Это продление срока действия обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем сотрудничать с этими странами, чтобы при необходимости предоставлять специальные лицензии", – написал Бессент.

Он добавил также, что это должно способствовать:

стабилизации физического рынка сырой нефти ;

; поступлениям нефти в наиболее энергетически уязвимые страны;

в наиболее энергетически уязвимые страны; перенаправлению существующих поставок в страны, которые больше всего в этом нуждаются;

в страны, которые больше всего в этом нуждаются; уменьшению способности Китая накапливать нефть по сниженным ценам.

В России уже отреагировали на такое решение. Специальный посланник кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал это решение "очень положительным для мировых энергетических рынков и энергетической безопасности".

Ранее об этом сообщили в Reuters. Источники медиа утверждают, что об этом просили продолжить несколько бедных и уязвимых стран, которые потеряли доступ к поставкам нефти из Персидского залива из-за войны с Ираном и блокировки Ормузского пролива. Впрочем, что это именно за страны – не уточняется.

Впрочем, энергетические рынки продолжили реагировать на риски перебоев с поставками. 18 мая фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent выросли примерно на 1,5% – до около $111 за баррель. Дополнительно на цены повлияла информация иранского агентства о том, что США якобы рассматривают возможность временного смягчения санкций против иранской нефти в рамках переговоров по мирному урегулированию.

США призвали союзников усилить санкции против Ирана

Министр финансов США Скот Бессент, который находится в Париже на встрече финансовых лидеров G7, призвал союзников жестче придерживаться санкционного режима в отношении Ирана.

"Мы призываем всех наших партнеров по G7 и вообще союзников в мире соблюдать санкционный режим, чтобы мы могли бороться с незаконным финансированием, которое питает иранскую военную машину, и вернуть эти деньги иранскому народу", – заявил Бессент журналистам.

Что предшествовало

Механизм исключений из санкций США ввели в марте в попытке смягчить глобальный дефицит нефти и сдержать резкий рост цен на фоне эскалации вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива.

Для этого позволили высвободить российскую нефть и нефтепродукты, которые оставались заблокированными в танкерах из-за санкций. Отмечается, что решение не смогло существенно снизить цены, но помогло Индии, которая до жестких ограничений была одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Индия отклонила предложение России о продаже ей сжиженного природного газа, на который распространяются санкции США. В Нью-Дели приняли такое решение несмотря на дефицит, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке.

