'Минус 10% российской нефтепереработки': Зеленский заявил, что Путин ведет Россию к банкротству. Видео

Украинские удары по законным целям в России, проведенные в последние месяцы, привели к сокращению нефтепереработки противника на 10%, кроме этого, некоторые компании вынужденно уменьшили добычу. Бюджетный дефицит РФ за пять месяцев 2026-го уже значительно больше, чем агрессор планировал на год, – и это лишь часть свидетельств того, что диктатор Владимир Путин ведет Россию к банкротству.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Вечером в понедельник, 18 мая, он записал очередное обращение к народу. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Украина справедливо отвечает на российский террор

Президент подчеркнул, что украинцы "возвращают российскую захватническую войну домой, в то единственное место, откуда война и пришла".

"И каждый видит наши вполне справедливые ответы на российский террор, на все удары по Украине, и мы наращиваем наши ответы", – отметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что когда-то огромным событием была атака десятков наших дронов по РФ. Теперь сотни БпЛА осуществляют дальнобойные удары по тылу агрессора – и "это уже не сенсация, но всегда приятная новость".

Давление на агрессора приносит результаты

В понедельник Зеленский заслушал доклад разведки о российских потерях от наших дальнобойных санкций. "Только в эти месяцы минус 10 % российской нефтепереработки. Важно также отметить, что российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это еще более существенно. Природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно. Конечно, кроме потери денег. Чтобы восстановить добычу на скважинах, России надо сделать значительно больше, чем многим другим нефтяным странам, которые глушат скважины, реагируя даже просто на колебания рынка. Россияне так не могут, им терять добычу – это действительно очень больно", – рассказал президент.

Общие российские государственные доходы (в том числе и из-за комплексного давления на агрессора) не оправдывают ожиданий Кремля. "За пять месяцев года у них уже дефицит значительно больше, чем они планировали на год", – напомнил Зеленский.

"Путин, конечно, отложил денег на войну, но точно не столько, чтобы воевать бесконечно. Каждый наш ответный удар, каждый наш совместный с партнерами шаг, шаг давления – все это толкает Россию заканчивать свою войну. Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет к банкротству Россию. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать денег, им не помогут. Мы видим эти российские схемы, мы фиксируем их. Мы будем ломать их", – сообщил президент.

Он поблагодарил страны, которые помогают Украине и нашей разведке; воинов и производителей оружия "за то, что агрессору больно, и за то, что каждая жертва в Украине от ударов России, от российского государственного безумия – каждая жертва не остается без справедливого возмездия".

"Я согласовал нашим специальным службам и нашим Силам обороны Украины новые операции", – проинформировал глава государства без дополнительных подробностей.

Киев запланировал "замены и исправления" в дипломатическом корпусе

Президент также рассказал, что еще одно, довольно длительное и детальное совещание, состоялось с чиновниками и парламентариями.

Оно касалось кадровых вопросах, которые требуют решения. "Надо больше активной внутренней работы в государстве. И, кроме того, есть вещи, которые требуют замены и исправления в дипломатическом корпусе. В ближайшие недели мы будем все это решать", – анонсировал Зеленский.

Дополняется...