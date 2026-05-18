'Мы не забыли и не простили то, что произошло': Зеленский почтил память жертв депортации крымскотатарского народа

18 мая президент Владимир Зеленский почтил память жертв депортации крымскотатарского народа. Глава государства заявил, что трагедия 1944 года стала одним из самых жестоких преступлений советской власти.

Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства. Президент напомнил, что в 1944 году крымскотатарский народ насильно лишили родного дома и отправили в изгнание.

По словам главы государства, по меньшей мере треть депортированных погибла. Многие люди умерли по дороге или не выдержали условий жизни в местах депортации.

Глава государства заявил, что Украина помнит жертв трагедии и не забыла о преступлении советской власти. Он подчеркнул, что ни один народ не заслуживает подобного отношения.

"Мы помним о них. Мы не забыли и не простили то, что произошло. Ни один народ не заслуживает подобного. И тем более Россия не остановилась на том, что уже сделала, и начала новую войну против Украины именно с Крыма. И вновь пытается лишить дома крымскотатарский народ и всех нас, всех украинцев. Мы защищаемся от этого и, пока будем вместе и будем помогать друг другу, точно защитимся", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение недели с 11 по 17 мая российская оккупационная армия убила в Украине 52 мирных человека. Еще 346 человек пострадали в результате российской агрессии, из них 22 ребенка.

