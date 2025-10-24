"Есть несколько объяснений": Веселовский объяснил, что стоит за отменой встречи Трампа с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп, отменив встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным, дал ему публичную "пощечину", если выражаться фигурально. Есть несколько причин очередной смены риторики, но основная цель – демонстрация силы.

Видео дня

Отсрочку саммита в Будапеште прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол, представитель Украины при ЕС в 2008–2010 годах Андрей Веселовский. В интервью OBOZ.UA он заявил, что речь идет не только о нашей стране, но и о геополитической игре.

Почему президент Соединенных Штатов отменил встречу с Путиным

Веселовский уверен, что есть несколько объяснений. Одно из них – роль американского государственного секретаря Марко Рубио, который как раз перед этим заменил спецпосланника Стива Уиткоффа во главе переговорной группы.

Рубио говорил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, вероятно, передал президенту не только содержание, но и тон этой беседы.

"И этот тон был показателен. К этому Рубио добавил цитаты пресс-секретаря Путина [Дмитрия] Пескова, который, конечно, не говорит без разрешения хозяина. И все это вместе создало негативное впечатление.

Там еще и высказывания заместителя министра иностранных дел РФ [Сергея] Рябкова, а это не просто дипломат, это человек, который 20 лет занимается стратегическими, в том числе ядерными вопросами с США. И все это, собранное вместе, могло лечь на стол Трампа", – предположил Веселовский.

Вторым фактором, который мог повлиять на главу Белого дома, стала активная критика его действий (в частности отношений с Россией) в американских медиа.

"Знаете, когда о тебе пишет "эта дрянная, предательская, недостойная" New York Times, по словам самого Трампа, это одно. Когда еще более "дрянная" CNN – это второе. Но когда уже об этом пишут Washington Times, Wall Street Journal – то есть рупоры крупного капитала, когда подключаются NBC, которую он якобы любит, а не ABC, – все это уже создает хор, который забивает даже ту "радость победы", которую он себе приписал на Ближнем Востоке", – считает украинский дипломат.

В результате к Трампу пришло осознание, что заниматься болтовней с Путиным в Будапеште – это просто не ко времени.

"Потому что приезжают люди из НАТО, напоминают: мы военный альянс, сейчас опасно, россияне могут серьезно продвинуться, если мы расслабимся. Украину надо не "спасать", а подставить плечо – по-настоящему, по-взрослому. И все это, возможно, сыграло роль. Но мне кажется, есть еще один момент. Через неделю у Трампа – встреча с лидером Китая Си Цзиньпином. И на эту встречу американский президент должен ехать сильным. А сильным он будет тогда, когда публично даст пощечину Путину. И вот эту публичную пощечину мы и увидели. Все это вместе и сложилось", – заявил Веселовский.

Поэтому президент США и сказал кремлевскому диктатору: "Хватит меня дурить". Он решил, что хватит, и отменил саммит.

Трамп ищет лучшую позицию для торга

Бывший посол Украины уверен, что такое поведение Трампа – действительно "пощечина" для Путина.

Однако своего фундаментального мнения – "пытаться купить Россию" – республиканец не изменил. "Это никуда не исчезло. Это все остается внизу, в его логике. Он просто ищет лучшую позицию для торга", – сообщил дипломат.

Именно сейчас Трамп прибегнул к публичной "пощечине", потому что весь мир говорил о его чрезмерной зависимости от Кремля.

"После той "Аляски" все говорили: ты же зависим от него. Он приехал к тебе, "поел, ноги помыл, оставил грязную воду, а ты остался ни с чем". Тогда Трамп еще не сел в самолет, чтобы лететь домой, а все СМИ уже сообщают, что он проиграл. И вот эта картина зависимости – разрушена одним публичным жестом. Трамп говорит: "Нет, я не буду у него на побегушках. Он будет у меня". А когда он добавляет: "Я ему все не отдам", – то это не только об Украине. Это вообще о геополитической игре", – убежден Веселовский.

Как писал OBOZ.UA:

– 23 октября администрация Дональда Трампа неожиданно ввела санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.

– Владимир Путин после этого заявил, что новые ограничения "не повлияют на экономику России". Американский президент в ответ сказал журналистам, что готов "посмотреть на эффект через шесть месяцев".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!