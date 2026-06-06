'Есть границы, которые нельзя переступать': вице-премьер Польши после встречи с Будановым

Украина и Польша являются безоговорочными партнерами в сферах, касающихся безопасности и взаимопомощи. Однако в исторических вопросах есть границы, которые нельзя нарушать, в том числе и относительно переименования подразделения Вооруженных сил Украины в честь УПА.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его заявление прозвучало после встречи в Варшаве с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым.

Польский политик подчеркнул, что чествование памяти жертв Волынской трагедии остается принципиальным вопросом и не может быть предметом компромиссов или политических договоренностей.

"Польша и Украина в вопросах безопасности являются партнерами. Но в вопросах истории мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы способны строить будущее. Сегодня во время встречи с руководителем Офиса президента Украины Владимира Зеленского генералом Кириллом Будановым я четко представил польские ожидания относительно решения назвать одно из военных подразделений в честь УПА. Память о жертвах Волыни не подлежит переговорам. Есть границы, которые нельзя переступать", – говорится в сообщении вице-премьер-министра.

Что предшествовало

26 мая Владимир Зеленский издал указ о присвоении почетного назначения Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

29 мая стало известно, что президент Польши Навроцкий хочет забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Этот орден президент Украины получил в 2023 году из рук тогдашнего лидера Польши Анджея Дуды.

На фоне реакции польских властей в Люблине со здания ратуши сняли флаг Украины, а польские ультраправые призвали блокировать вступление Украины в ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал решение президента Украины о присвоении названия "Героев УПА" одному из подразделений Сил обороны. Он заявил, что ответственность за урегулирование конфликта вокруг исторической памяти сейчас лежит на украинской стороне.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда лично вручил Зеленскому высшую награду своего государства. Орден Золотого Орла присвоен украинскому лидеру за деятельность по обеспечению безопасности, стойкости в защите прав человека.

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